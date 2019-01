Reisje boeken? Dit zijn de vragen die je je moet stellen voordat je boekt

Even aan de kou ontsnappen en vluchten naar de zon of alvast die mooie zomervakantie boeken, in januari beginnen de reiskriebels voor veel mensen weer te kietelen. Maar waar moet je opletten als je een reis gaat boeken? Stel jezelf deze vragen en de perfecte getaway volgt vanzelf.

Heb ik mijn research gedaan?

Van visa’s tot vaccinaties en van tijdzones tot lokale douanes, deze zaken kun je op voorhand checken. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken kun je het reisadvies van je bestemming, de geldigheid van je paspoort en andere zaken checken.

Hoeveel geld heb ik te besteden?

Het leed dat vakantie vieren heet: het geld vliegt er vaak sneller uit dan verwacht. Van toeristenbelasting tot extra gin bij het avondeten, de kosten stapelen zich al snel op. Half-pension en all-inclusive zijn daarom goede opties om te overwegen, zodat je je kosten overzichtelijk houdt en je niet druk hoeft te maken over de prijzen in een restaurant. Ook is het handig om te bepalen hoeveel geld je per dag wilt uitgeven.

Heb ik mijn social media optimaal benut?

Met de geotag-functie van Instagram en apps als Urban Journalist en TripAdvisor kun je je bestemming op voorhand al goed uitpluizen. Je kunt bezienswaardigheden, restaurants en mooie uitzichtpunten ontdekken. Zo kun je je eigen tour guide spelen.

Zijn er schoolvakanties?

Zodra je school of studie ontgroeid bent – en nog geen kinderen hebt – zou je bijna vergeten wanneer de schoolvakanties vallen. Dit is wel handig om te onderzoeken, want tijdens schoolvakanties schieten de prijzen vaak omhoog. Een vakantie kan dan snel drie keer zo duur zijn. Heb je de kans om schoolvakanties te omzeilen, dan moet je dat zeker doen. Bovendien heb je dan kans op minder krijsende kinderen aan het zwembad.

Hoe kan ik geld sparen én reizen in 2019?

Een misverstand en daarom een onnodige blokkade: je hoeft heus geen jackpot te winnen om op coole plekken te komen. Al met een klein budget kun je ver komen. Binnen Europa, maar ook buiten Europa. Laat je dus zeker niet weerhouden door je schamele spaarrekening. Een vakantie kun je zo duur en goedkoop maken als je zelf wilt. Lees hier hoe het je lukt om in januari toch nog geld te sparen.

Maak ik optimaal gebruik van mijn vrije dagen en feestdagen?

Plannen is jezelf verwennen. Duik goed in je agenda en zorg dat je je niet vergist in het aantal dagen, de weekenden en feestdagen. Door je vakantiedagen op deze manier in te plannen, heb je in 2019 zo veel mogelijk vrij.

Wil ik de hele tijd op één plek blijven?

Bedenk je goed wat je wilt doen tijdens een vakantie. Wil je luieren en de hele tijd op dezelfde plek blijven? Vraag je dan af of je wilt verblijven in een hotel, hostel, AirBnB of iets anders. Wil je verschillende plekken bezoeken? Wissel dan je verblijf zoveel mogelijk af. Probeer zoveel mogelijk op voorhand te boeken, dat scheelt vaak in de kosten en stress.

