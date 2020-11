We belden even met Renée Lamboo van PorteRenee.nl. Want: haar kasboek 2.0 ‘Money Planner’ ligt vanaf deze week in de winkels.

Hoe gaat het met je?

‘Het gaat goed! Het gaat thuis goed, ik heb twee kleine kinderen van 3 en 6 jaar waarvan er een bijna jarig is. We zitten dus volop in de taart- en cadeautjessfeer. En ik hoor net dat mijn eerste druk al is uitverkocht, dus ook dat is heel goed. Verder heeft corona ons doen inzien dat we met PorteRenee.nl in een crisisproof niche zitten. Als het goed gaat, willen mensen iets met hun geld doen. En als het niet goed gaat, willen mensen óók iets met hun geld doen. Zo merken we nu dat mensen veel bezig zijn met vragen als wat komt eraan, waar moet ik me op voorbereiden, moet ik beginnen met beleggen?’

Wat wil je met de Money Planner bereiken?

‘Vanaf de start van PorteRenee.nl drie jaar gelden is het doel altijd geweest om mensen te enthousiasmeren over geld. De eerste vraag die ik altijd krijg van volgers, lezers en journalisten is wat de eerste stap is om grip op je financiën te krijgen. Dat is simpel: een overzicht van je inkomsten en uitgaven bijhouden. Mijn moeder deed dat vroeger in een saai zwart schriftje. Weinig spannends en vooral heel saai. Dat is niet alleen het beeld dat ik had, maar ook wat andere mensen hebben: het is saai en sec en onaantrekkelijk. Dus vroeg ik me altijd af: wat nu als er een mooi kasboek is, met persoonlijke geldverhalen en laagdrempelige tips. Had ik het dan misschien wel leuk gevonden? Het idee is dus altijd geweest om een kasboek 2.0 te maken, een boek dat uitnodigt om open te slaan, te lezen en dat inspireert. Een boek waardoor mensen het leuk vinden om met hun financiën aan de slag te gaan, want geld is niet vies of eng.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Zoveel mensen keken raar op toen ik vertelde dat ik een mooi kasboek wilde maken. En hoewel ik meteen een uitgever vond, hebben boekhandels bijna geen exemplaren ingekocht. Daarom ben ik extra trots dat de eerste druk al uitverkocht was voordat het boek überhaupt uitkwam. Zie je wel? Geld kan écht wel een aantrekkelijk onderwerp zijn. Het is een kasboek geworden met een positieve vibe en een luxe gevoel. De Money Planner heeft een mooie harde kaft, mooi papier en zelfs een gouden leeslint! Wat ik heel mooi vind, is dat veel mensen het als een cadeau hebben gekocht. Omdat ze hun dierbaren een fijn financieel leven gunnen. Dat mensen dit leuk vinden om te geven én om te krijgen draagt weer bij aan het positieve gevoel ik mensen wil meegeven.’

‘En ik ben ook trots op iedereen die ons volgt en iets met zijn of haar geld wil gaan doen. Voor veel mensen is geld een obstakel en als ze daar dan toch mee aan de bak gaan, vind ik dat zo leuk om te zien. En dat brengt ons terug bij het oorspronkelijke doel van PorteRenee.nl: mensen aan de slag laten gaan met geld. Er kan méér met hetzelfde geld, daarvoor hoef je niet eens meer te gaan verdienen. De baas worden over je geld en het gebruiken voor een mooier en fijner leven, dat is het ultieme doel.’

Wat wil je verder nog bereiken?

Ik hoop dat PorteRenee.nl verder doorgroeit en we nog meer mensen kunnen bereiken. Dat nog meer mensen iets met hun centen willen gaan doen. Want dat zal altijd ons doel blijven: geld leuk en aantrekkelijk maken voor iedereen. Geld kan je leven op zoveel manieren leuker en beter maken, het hoeft niet altijd eng te zijn.

De eerste druk mag dan uitverkocht zijn, je kunt boek wel alvast reserveren. Je hebt ‘m dan voor de feestdagen in huis!