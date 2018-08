Rennen! Je betaalt slechts een kleine drie euro voor de bananenplant bij deze supermarktketen

Yay! De populaire bananenplant is deze week verkrijgbaar bij de Lidl. En zeggen wij Lidl, dan zeg jij (waarschijnlijk) lage prijs. De bananenplant kost namelijk maar €2,49!

Dankzij haar grote bladeren en haar groeimogelijkheden is de bananenplant al een paar jaar erg populair onder de kamerplanten. De bananenplant heeft namelijk hoge standaarden en een torenhoge ambitie: als je haar goed verzorgt -lees: véél water en aandacht geeft- kan ze flink uit haar potje groeien.

En de bananenplant van de Lidl stelt je in staat om klein te beginnen: het plantje heeft een potmaat van Ø 12 cm en een hoogte van ongeveer 40 centimeter. Geef je het plantje elke dag een beetje liefde, elke dag een beetje water en je zult zien dat ‘ie groeit. Ook leuk: je plant een naam geven. Go go go!

De bananenplant is deze week verkrijgbaar bij Lidl.

