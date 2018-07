Dit is dé documentaire die je in juli wilt zien op Netflix

Hoewel Netflix een groot aanbod aan documentaires heeft, is er eigenlijk maar één documentaire die je de komende maand wilt zien: Recovery Boys. Deze film staat sinds afgelopen weekend op Netflix en het maakt eigenlijk helemaal niet uit wanneer je ‘m kijkt, als je ‘m maar kijkt.

Recovery Boys volgt vier mannen in een afkickkliniek in West-Virginia, een kliniek die gespecialiseerd is in het helpen van mensen met opiumverslavingen. Een kliniek die anders is dan anderen, want de behandeling gaat hier op een onconventionele manier. Lees: op een boerderij waar de mannen 18 maanden lang moeten zorgen voor pasgeboren lammetjes, de akker en elkaar.

Waarom de documentaire ook een must see is: veel staten van Amerika kampen met een opioïden crisis, maar de staat West-Virginia heeft het hoogste sterftecijfer als gevolg van een overdosis in het land. Met als gevolg dat de staat inmiddels is uitgegroeid tot boegbeeld van de opiumcrisis; wanneer de media berichten over opiumcrisis, wordt meestal West-Virginia als voorbeeld gebruikt. Eerder dit jaar kregen bepaalde steden in de staat zelfs nationale aandacht toen uit een onderzoek van het Congres bleek dat tientallen miljoenen opiumpillen hier naar toe zijn verscheept, waardoor de staat kampte met gigantische overschotten. De depressie gaat zelfs zo ver dat president Trump afgelopen januari een 90-daags volksgezondheid noodsituatie afkondigde.

West-Virginia ligt dus onder een vergrootglas en daardoor zou je denken dat je genoeg over de lokale drugsrecessie kunt vinden op het wereldwijde web. Toch geeft Recovery Boys een geheel nieuwe kijk op de situatie. Op een intieme manier neemt de documentaire je mee in het herstel van de vier mannen, en hun gevecht met de drugs en heroïne crisis. Jeff, Ryan, Rush en Adam trekken in op een boerderij en moeten daar roeien met de riemen die ze hebben. ‘Nu ik niet high bent, ga ik naar buiten en luister ik naar alle vogels. Dat is iets dat je volledig ontgaat wanneer je zit te trippen.’

De film geeft daarmee niet alleen een kijkje op de alternatieve afkickmethode, maar laat ook zien hoe dat er achter de verslaafden een mens schuilgaat. De mannen worden continu gevolgd, ook wanneer zij tijdens hun meest kwetsbare momenten breken.

Het moge duidelijk zijn: Recovery Boys is niet de gemiddelde documentaire over drugsverslaafden die proberen af te kicken. Het doel van de film is namelijk niet om je depressief naar een paar addicts te laten kijken, maar juist om je medeleven naar verslaafden te vergroten. Want hoewel de vier mannen het niet makkelijk hebben, is het dankzij hun integriteit en vastberadenheid onmogelijk om níet voor hen te juichen tijdens de film.