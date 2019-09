Rhaida werkt voor een dementerende vrouw: ‘Ik ben diep beledigd nu ze me beschuldigt van diefstal’

Rhaida werkt al jaren bij de dementerende mevrouw Derksen en naast haar officiële taken doet ze regelmatig iets extra’s voor haar. Ze is dan ook diep beledigd als mevrouw Derksen juist haar beschuldigt van diefstal. Mevrouw Derksen denkt dat Rhaida tweehonderd ‘gulden’ heeft gestolen.

Mevrouw Derksen: ‘Tweehonderd gulden! Daar moet ik een hele maand mee doen! Hoe moet ik nou eten kopen voor de kinderen? Ik weet zeker dat zíj het heeft gedaan. Wie zou het anders zijn geweest? Er komt hier nooit iemand. Zelfs mijn bloedeigen dochter laat me in de steek. De laatste keer dat ik haar gezien heb? Pfff, dat is alweer een paar jaartjes geleden.

Ik had 200 gulden opgehaald bij het postkantoor en die zaten allemaal keurig in mijn portemonnee in mijn tas. Dat weet ik zeker, want die aardige juffrouw van de bank zei nog: wat een mooie portemonnee heeft u daar.

‘Ik had haar nog nooit eerder gezien. Ze stond naast mijn bed en riep mijn naam. Hoe ze die wist mag God weten.’

Enfin, ik ging met de bus naar huis en toen was ik een beetje moe en daarom ging ik even op bed liggen. Toen ik wakker werd, was zij er opeens, die vrouw. Ik had haar nog nooit eerder gezien. Ze stond naast mijn bed en riep mijn naam. Hoe ze die wist mag God weten. Ze stond daar te blèren, ik schrok me rot. Ze zei dat ze van de thuiszorg was en dat ze me ging wassen. Dat moest per se op dat moment. Nou, dat heb ik haar toen maar laten doen en daarna ben ik weer naar bed gegaan. Het was volgens mij midden in de nacht!

Vanmorgen wilde ik de buurjongen een kwartje geven voor zijn rapport en toen zag ik dat die 200 gulden verdwenen waren. Het kan niet anders dan dat die vrouw ze heeft meegenomen, want zij is de enige die hier in huis is geweest.’

Rhaida: ‘Dat is helemaal niet waar. Mevrouw Derksen is dementerend, dat weet u toch. Alleen al het feit dat ze over guldens en kwartjes praat, geeft wel aan hoezeer ze in het verleden leeft. Ik heb helemaal niets gestolen en het doet me veel pijn dat ze me daarvan beschuldigt. Ik sta altijd voor haar klaar. Haar dochter gelooft er ook niets van en zij komt elke dag langs. Zij zegt dat haar moeder helemaal geen geld meer kan opnemen omdat zij haar pasje heeft.

‘Het enige wat ik in haar portemonnee vond, was een briefje van 20 euro en dat heb ik toen maar gepakt.’

Misschien bedoelt mevrouw die 20 euro die ik laatst van haar gekregen heb. Dat was vanwege de verjaardag van mijn dochtertje. Ik neem Aisha wel eens mee omdat mevrouw Derksen dol op haar is en dan kan ik tenminste even doorpakken. Dus toen ik vertelde dat Aisha jarig was, zei mevrouw Derksen dat ik wel wat centjes uit haar portemonnee mocht pakken om een cadeautje voor Aisha te kopen. Het enige wat ik in haar portemonnee vond, was een briefje van 20 euro en dat heb ik toen maar gepakt. Dat is toch geen diefstal? Ze zei het toch zelf?

Bovendien doe ik heel veel extra dingen voor mevrouw Derksen, zoals boodschappen halen of een wasje voor haar doen. En laatst ben ik bijna een uur bezig geweest om een formulier voor haar in te vullen. Dat was wel in mijn eigen tijd. Ze zei zelf dat ik dat geld mocht pakken. Ik kan er toch niets aan doen dat ze dat nu vergeten is?’

De mediator: ‘Wat een vervelende situatie. Het is lastig om dit met mevrouw Derksen uit te praten denk ik, gezien haar situatie. Haar dochter is er ook bij betrokken begrijp ik. Hoe ziet zij dit voorval? Is er misschien ook een klacht ingediend door mevrouw Derksen bij een organisatie waarvoor je werkt? In dat geval is het wel belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Je kunt uitleggen hoe het is gegaan. En zij kunnen wellicht ook begeleiden in een gesprek met mevrouw Derksen.

Het zou natuurlijk wel prettig zijn om het uit te kunnen praten. Er is wel een ding om van te leren en in de toekomst een soortgelijke situatie te voorkomen. Zelf geld pakken geeft een grote kans voor onduidelijkheid. Of je nu praat over 200 of 20 euro, dat is nogal een verschil. En je kunt maar moeilijk bewijzen dat het anders was. Je brengt jezelf dan door de situatie in een lastig parket. Het lijkt zo logisch op het moment zelf, maar nu achteraf had het beter anders gekund. Kan je je daar in vinden?

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.