Rianne: ‘Mijn baas geef me nul kansen en probeert me klein te houden. Wat kan ik doen?’

Rianne werkt in de keuken van een chic restaurant. Ze droomt ervan om chef-kok te worden. Toen ze net werkte, deed ze haar baas Nico nog wel eens een voorstel voor een nieuw gerecht, maar hij reageerde zo lauw dat ze daarmee is gestopt. Nu wil ze onder werktijd en op Nico’s kosten een cursus volgen. Nico peinst er niet over om haar daarbij te helpen.

Rianne: ‘Als kind al droomde ik van een baan als chef-kok. Je eigen gerechten bedenken en klaarmaken en dan beroemd worden met je eigen restaurant. Misschien wel een Michelinster winnen! Ik ben niet zo’n studiebol, dus toen ik na mijn mbo-opleiding Assistent Horeca een baan kreeg aangeboden op mijn stageadres, heb ik dat met beide handen aangegrepen. Ik dacht, ik heb nu een diploma, dus krijg ik vast interessantere taken.

Maar dat valt nogal tegen. Na drie jaar ken ik alle ins en outs van deze keuken en het werk begint me te vervelen. Ik zie dat sommige dingen niet zo goed lopen en ik heb allerlei ideeën, bijvoorbeeld over duurzaamheid en hoe je restjes in nieuwe gerechten kunt verwerken. Misschien trekt dat zelfs nieuwe klanten. Eco-eten, of zo.

Daar wilde ik met Nico over praten, maar elke keer als ik erover begin, wimpelt hij me af. Hij luistert niet eens. Het enige wat ik mag doen is de hele middag uien pellen en ’s avonds in de spoelkeuken staan. Daar ben ik zo klaar mee! Twee weken geleden vroeg ik hem of ik een cursus mocht doen. Ik dacht, dan kan ik misschien een andere functie krijgen of desnoods bij een ander restaurant solliciteren. Maar Nico wil er niets van weten. Volgens mij ben ik voor hem gewoon een soort machine: ik moet doen wat me wordt opgedragen en verder mijn mond houden. Daar heb ik echt geen zin in. Ik heb veel meer in mijn mars dan dat.’

Nico: ‘Het restaurantvak is een zwaar vak. Kinderen als Rianne zien alleen de glamour, de roem. Een Michelinster, toe maar. Alsof je die van internet kunt plukken of zo. Horeca betekent hard werken.

Ik heb een eigen restaurant en hoewel het goed loopt, zijn de marges klein. Het is echt geen vetpot, hoor. Rianne mag blij zijn dat ik haar in dienst heb genomen. Zo kan ze een beetje ervaring opdoen en het staat ook goed op haar cv dat ze in een restaurant met naam heeft gewerkt. Ik vind dat dat genoeg moet zijn.

Die plannen voor haar om gerecht met restjes te maken zijn zo luchtfietserij. Ze heeft wel vaker dat soort ideeën en ik word er inmiddels een beetje moe van. Ze heeft geen idee waar ze het over heeft. Je hebt te maken met hygiëneregels en efficiency. Het zou een enorme logistieke investering vergen. Daar heb ik helemaal geen financiële ruimte voor.

Bovendien, het is mijn bedrijf. Ik bepaal wat er op de kaart staat en hoe ik mijn bedrijf organiseer. Rianne is gewoon keukenhulp en ik verwacht dat ze doet wat haar gezegd wordt. Aan meedenkers heb ik geen behoefte.

Ik vraag me af of ze het in zich heeft om hogerop te komen, maar als ze het wil proberen, dan moet ze dat vooral doen. Ik ga er echter geen cent aan uitgeven en ze krijgt er ook geen vrij voor. Dat soort dingen doet ze maar in haar eigen tijd.’

De mediator: ‘Een nadeel van een eigen zaak is de verantwoording die het met zich meebrengt en de tijd die je kwijt bent aan het runnen van de zaak. Personeel is er omdat het nodig is. Is dit wat ik van je lees, Nico? Het is een vaak gehoord probleem. Dat geldt overigens ook voor wat Rianne vertelt. Jong gestart, veel energie en hart voor de zaak. Fijn om zo iemand in de zaak te hebben. De vraag is hoe je die frisse energie zo kunt omzetten dat je er gebruik van kunt maken, Nico.

Daar is misschien een beetje uitleg van jullie beiden voor nodig. Wat meer woorden gebruiken om te vertellen wat je wilt bereiken met het restaurant kan veel duidelijkheid geven. Duidelijkheid zorgt ervoor dat je niet ieder ogenschijnlijk in je eigen straatje blijft praten, alsof wat de ander zegt je niet interesseert. Het is vaak de onwetendheid. En als je dan weet van de ander wat die voor ogen heeft, kun je er samen verder over praten. Op die manier leer je elkaar ook beter kennen.

Wat er nu gebeurt is dat jullie verstrikt raken in een negatieve spiraal, waarin Nico steeds harder zal zeggen dat Rianne niet nodig is met haar plannen, terwijl je eigenlijk gewoon wil merken dat zij ook naar jou luistert. Omgekeerd zal Rianne steeds meer het gevoel krijgen haar ei niet kwijt te kunnen in het restaurant en zal op een gegeven moment vertrekken. Zonde van jullie energie. Dus, vertel over jullie bedoelingen Nico en Rianne, blijf open over je gedachten hierover en hoe jij je eigen toekomst ziet.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.