Roddelende collega’s en slechte koffie: 10x de grootste ergernissen op de werkvloer

Hoe uitdagend en leuk je werk ook is en hoe gezellig je collega’s ook zijn, er is altijd wel iets wat irritaties op de werkvloer oproept. Van roddelende collega’s tot slechte koffie: dit zijn de tien dingen die voor ergernissen op het werk zorgen.

Uit onderzoek van Intelligence Group en SchaalX onder ruim 3.500 professionals in loondienst blijkt dat het management de meeste ergernissen bij werknemers oplevert. ‘We horen het vaak van kandidaten die bij ons op gesprek komen,’ vertelt Ingrid Schippers, managing partner bij SchaalX. ‘Het lijkt zo makkelijk en toch merk je in veel gevallen dat informatie niet goed doorkomt op de werkvloer en dat veroorzaakt onvrede bij de medewerkers. Aandacht voor het aanhaken van je medewerkers wordt nog steeds enorm onderschat door het management.’ Ook luidruchtige collega’s zorgen voor irritaties, en dan vooral bij werknemers tussen de 25 en 34 jaar. Hoewel je misschien zou denken dat deze jongere generatie wel tegen harde muziek of geklets kan, blijkt niets minder waar. Slechte koffie komt ook in het rijtje van ergernissen voor. Vooral bij mannen is de ergernis hierover groot (78 procent). Vrouwen maken zich hier een stuk minder druk om (22 procent).

Op een rijtje

Hieronder vind je de tien grootste ergernissen op de werkvloer op een rijtje:

Slechte communicatie vanuit het management Collega’s die hun verantwoordelijkheid niet nemen Collega’s die zich niet aan afspraken houden Roddelende collega’s Een rommelige werkruimte Onprettig klimaat (te koud of te warm) Lange vergaderingen Collega’s die luidruchtig werken Slechte koffie (Telefoon)gesprekken van collega’s in dezelfde ruimte

Geldt dit voor jou ook?

