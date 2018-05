Roddeltantes opgelet: hierom is roddelen zo slecht nog niet

Is het een van jouw guilty pleasures om regelmatig een stevig potje te roddelen over het rare gedrag van andere mensen? Het is niet langer iets om je voor te schamen. Roddelen doen we al sinds mensenheugenis. Sterker nog, het heeft een grote bijdrage geleverd aan de menselijke evolutie.

Van een opmerking plaatsen over een collega zodra ze haar hielen heeft gelicht tot het genadeloos bekritiseren van een gezamenlijke kennis; aan roddelen doen we bijna allemaal. Vijfenzestig procent van ons dagelijks taalgebruik valt onder roddelen. Excuse us? Over andere mensen praten en daar een oordeel over vellen valt namelijk onder roddelen, en ga dan maar bij jezelf eens na hoeveel opmerkingen of gesprekken daar onder vallen.

Roddelen is leerzaam

Hoe vies de bijsmaak van het woord roddelen ook is, het is juist iets wat de mensheid altijd goed geholpen heeft. Omdat mensen in groepen leven, kwamen we er door een goede roddel achter wie wel, en wie niet te vertrouwen was. Daarnaast kan roddelen volgens psycholoog Roy Baumeister soms ook leerzaam zijn. Los van kwaadsprekerij of een ander bekritiseren puur om er zelf beter van te worden, bespreken we bij het smoezen andermans fouten, wat ervoor zorgt dat we van hun misstappen kunnen leren. En díe vorm van roddelen kan dus juist een positief effect hebben.

