Deze romantische tranentrekker draait nú in de bioscoop en mag je niet missen

Letterlijk alle voorvertoningen en première-voorstellingen eindigden met lange staande ovaties en criticus na criticus noemt de film een zeer grote kanshebber voor de Oscars. A Star Is Born, het regiedebuut van Bradley Cooper met zichzelf én Lady Gaga in de hoofdrol draait vanaf 4 oktober in de bioscoop en verdient stampvolle zalen.

Werk en privé: altijd lastig

A Star is Born is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig over een rockster, Jackson Maine, die serveerster Ally de kans geeft door te breken als zangeres. De twee worden verliefd en de carrière van Ally neemt een giga sprong, maar die van Jackson doet het tegenovergestelde, iets wat hij maar moeilijk kan verkroppen.

Kom maar door met die beeldjes

De film is niet alleen het debuut Bradley Cooper als regisseur; voor Lady Gaga is het haar allereerste filmrol. We gokken dat het de eerste van vele zal zijn; de film krijgt lovende recensies en zowel Gaga als Cooper wordt getipt voor Oscars.

Miljoenen streams

Voor de film, waarin Bradley en Gaga beiden zingen, namen het koppel een duet op dat al net zo goed ontvangen wordt. Met het prachtige nummer Shallow – wauw, deze komt echt binnen op de redactie – bestormen ze als een malle de hitlijsten. Het nummer is al tienduizenden keren gedownload en is op Spotify zelfs al meer dan zeven miljoen keer beluisterd.

The best is yet to come

Hiermee komt het lied binnen op de 14e plek van de Billboard top 50 All Genre Digital Song Chart. Het is voor Bradley de eerste keer dat hij met een lied in de hitlijsten belandt. Experts verwachten dat het nummer de komende week flink zal stijgen, als het lied vanwege de filmrelease wordt opgepikt door radiozenders wat de verkoop van het nummer zal opstuwen.

Beluister het duet en bekijk de trailer in onderstaande video’s, en reserveer zo snel als je kunt je bioscoopstoel:

Het duet Shallow:

De trailer van de film:

