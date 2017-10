Pasta di makkie: romige tagliatelle met garnalen

Op zoek naar een simpele maaltijd met natuurlijke ingrediënten waar je ook nog eens volle zalen mee trekt? Gevonden! Deze tagliatelle staat binnen een halfuur op tafel en smaakt goddelijk. Jessica van VIVA.nl is fan.

VIVA samen met Knorr

Lekker & makkelijk

Jessica, online redacteur VIVA.nl: “Heb je weinig tijd om te koken, maar wil je toch iets beters binnenkrijgen dan een afhaal- of magnetronmaaltijd? Dan is deze romige tagliatelle zeker een aanrader. Het gerecht staat binnen een klein halfuur op tafel en is makkelijk te maken – ook als je net als ik geen keukenprinses bent. Nog zo’n voordeel: het gerecht vult goed, dus je hoeft niet na een uur al naar iets zoets te grijpen.”

Dit heb je nodig voor 3-4 personen: 75 g zongedroogde tomaatjes • 400 g gepelde roze garnalen (diepvries) • 1 stronk broccoli • 250 g tagliatelle • 1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! romige tagliatelle • 250 ml kookroom

Zo maak je het: Snij de tomaatjes in reepjes. Laat de garnalen ontdooien en dep ze droog. Snij de broccoli in roosjes. Schil de lange stelen, snij in stukjes, blancheer 3 minuten in kokend water knapperig gaar en giet af. Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit 1 eetlepel olie in een wok of hapjespan en bak hierin de garnalen 2 minuten. Schep ze uit de pan. Verhit nogmaals 1 eetlepel olie in dezelfde wok of hapjespan en roerbak hierin kort de broccoli. Voeg de inhoud van het zakje Knorr, de kookroom en 200 ml water toe en breng het geheel al roerend aan de kook. Voeg de garnalen en de tomaatjes toe en laat het nog 1 minuten zachtjes doorkoken. Verdeel de tagliatelle over de borden en schep de saus erover. Serveer direct. Garneer de pasta met grofgehakt basilicum.

Bereidingstijd: 15 minuten

Kooktijd: 10 minuten

Mix = match

De mixen van Knorr Natuurlijk lekker! zitten vol natuurlijke ingrediënten, pure kruiden en smakelijke specerijen die zorgvuldig gedroogd zijn. Proef naast romige tagliatelle ook eens de andere mixen. 247 vrouwen hebben samen met hun gezin Knorr Natuurlijk lekker! maaltijdmix spaghetti bolognese getest. Wat vinden ze ervan? Voor 90% van de testers voldoet de mix aan de verwachting of overtreft het zelfs de verwachtingen. Ook vindt 99% van de testers dat deze maaltijdmix makkelijk te bereiden is. De mix kun je gemakkelijk en snel online kopen bij Albert Heijn of Jumbo.

