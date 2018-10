Rosanna vertelt eindelijk de waarheid over derde Temptation Island-deelname

Dat Rosanna maar geen afscheid kan nemen van haar Temptation Island-deelnames is inmiddels duidelijk. Na deelname één en twéé is ze nu al een aantal maanden druk met het teasen van een derde deelname. Het zal toch niet? En inderdaad, het zal niet. De nieuwe kampvuurbeelden die Rosanna de ether in slingerde zijn namelijk onderdeel van een nieuw carnavalsnummer.

Driemaal scheepsrecht? Rosanna hint op derde Temptation Island-deelname

Zo, dat valt even tegen hè? Maar laat het nieuws even tot je doordringen: Rosanna verplaatst het zwaartepunt van haar carrière van reality tv naar het carnavaleske muziekgenre. Of nou ja, ‘muziek’ kun je het niet echt noemen. Het nummer waar Rosanna zich voor heeft geleend is een mash up van verschillende hits uit de jaren negentig. Zeg maar een terrormix waarbij iedere hit zo’n 4 seconden de revue passeert.

Parodie

In de clip is een nep Niels als feestende DJ te zien en krijgt Rosanna beelden van haar beroemde DJ-lover te zien. Als parodie op haarzelf reageert Rosanna op de beelden.

It All Started

De makers van het filmpje zijn de mannen achter It All Started, een collectief dat ‘feesten van herkenning’ organiseert. Op festivals als Kamping Kitsch Club, Solar Weekend, Daydream, Festival Zand, 7th Sunday, WiSH Outdoor, Festyland, Dreamfields en Extrema Outdoor zorgen zij voor de leukste hits als de jaren 90. Wij snappen het bruggetje tussen de jaren 90 en Rosanna niet helemaal, maar goed…

