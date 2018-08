Rose McGowan neemt in brief afscheid van beschuldigde #MeToo-strijder Asia Argento

Het is al bijna een jaar geleden dat de grote sneeuwbal van #MeToo aan het rollen kwam. In oktober vorig jaar kwamen de eerste beschuldigingen van Harvey Weinstein’s seksuele intimidatie aan het licht, met Rose McGowan en Asia Argento als grote aanvoerders. Afgelopen week volgde een bizarre twist: Argento wordt nu zelf beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Daarop neemt McGowan nu afstand van haar medestrijder. Dat laat ze weten middels een open brief.

Eerst even een korte recap: Asia Argento is een Italiaanse actrice en was een van de eersten die zich uitspraken over het ontoelaatbare gedrag van Harvey Weinstein. Via social media riep ze anderen op hetzelfde te doen. En toen was daar vorige week opeens die publicatie in de New York Times, waarin de krant schrijft dat Argento in 2013 een jongen seksueel zou hebben aangevallen.

De jongen in kwestie is de nu 22-jarige Jimmy Bennett, een acteur en rockmuzikant uit Los Angeles. Hij was toen 17 jaar oud, Argento destijds 37. De twee zouden elkaar hebben ontmoet in een hotelkamer binnen de staat Californië, tevens de staat waar seks met personen onder de 18 jaar strafbaar is. De krant heeft van een anonieme bron documenten ontvangen waaruit zou blijken dat Bennett 380.000 dollar heeft ontvangen van Argento om zijn mond te houden. Ook een selfie in de betreffende hotelkamer waar Argento en Bennett samen in bed liggen, zou deel uit maken van de documenten.

‘Be the person you wish Havery could have been’

Terug naar nu: Asia Argento en Rose McGowan zijn het afgelopen jaar, vanwege #MeToo, goede vriendinnen geworden. Door de aantijgingen aan het adres van Argento ziet McGowan zich nu genoodzaakt om de vriendschap te verbreken.

‘Je was mijn vriendin en ik hield van je. Je hebt veel op het spel gezet voor de #MeToo-beweging. Wees de persoon die je zou willen dat Harvey Weinstein had kunnen zijn,’ schrijft ze in een open brief.

Ook schrijft McGowan dat de berichten van Asia over Jimmy Bennett zijn overgedragen aan de politie. In deze sms’jes zou Asia hebben toegegeven dat ze een seksuele relatie met Bennett heeft gehad en dat hij haar al sinds zijn twaalfde naaktfoto’s stuurde. Argento heeft nooit zijn ouders of anderen hierover ingelicht. Ook heeft ze Bennett nooit gevraagd te stoppen met het sturen van naaktfoto’s.

In haar brief benadrukt McGowan dat ze verdrietig is om het verlies van hun vriendschap, maar dat dat in het niets valt vergeleken met de situatie van Jimmy. Ook laat ze weten niet eerder te hebben gereageerd, omdat ze haar eigen positie onder de loep heeft genomen sinds de beschuldigingen over Asia naar buiten kwamen. Hoewel ze vindt dat ze als slachtoffer alle recht had op de felle woorden tegen haar misbruiker, roept ze op tot steun voor slachtoffers waarbij de beschuldigde ook een eerlijk proces krijgt.

Deze sneeuwbal blijft voorlopig nog wel even door rollen.

