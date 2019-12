Geen collegegeld, zwangerschapsverlof van een jaar en natuurlijk hygge en kalsarikänni (Fins voor ‘drankhangen’). Ja, je zou gerust kunnen zeggen dat de Scandinavische landen vooruitstrevend zijn. Nu doet Finland daar nog een schepje bovenop: zij verkozen de 34-jarige Sanna Marin tot nieuwe premier van hun land.

Hiermee is Sanna Marin niet alleen een vrouw (yay!), maar ook de jongste regeringsleider ter wereld.

Stakingen

De 34-jarige Marin was in de huidige regering minister van Transport. De vorige premier Antti Rinne stapte op nadat hij het vertrouwen van een belangrijke coalitiepartner verloor. Want wellicht is het je ontgaan: Finland gaat momenteel gebukt onder een grote stakingsgolf en Rinne kreeg veel kritiek op de manier waarop hij daarmee omging.

Ontmoet Sanna Marin

Om die reden moet hij aftreden en moest de sociaaldemocratische partij een nieuwe premier kiezen. Met 29 van de 32 stemmen is Marin verkozen tot nieuwe premier. Over Marin: zij ging al op jonge leeftijd de politiek in en op haar 27ste werd ze voorzitter van de gemeenteraad van Tampere, de derde stad van Finland.

Naast het oplossen van de stakingen in eigen land, staat Marin nog een aantal leuke klussen te wachten. Tot aan het eind van het jaar is Finland voorzitter van de Europese Unie. Op 12 en 13 december zal ze Finland moeten vertegenwoordigen tijdens de EU-top in Brussel. Daar wordt onder meer de langetermijnbegroting van de Europese Unie besproken. Vermoedelijk wordt om die reden haar premierschap ook snel goedgekeurd, aangezien ze donderdag al acte de présence moet geven.