Sanne Vogel wil een film maken over het verlies van haar dochtertje

Een paar dagen geleden maakte Sanne Vogel vreselijk nieuws bekend: na een zwangerschap van vier maanden is het dochtertje van de actrice en haar vriend Melchior doodgeboren. Van deze verdrietige gebeurtenis wil ze nu graag een film maken, zo vertelt ze in RTL Late Night.

‘Als er iets heel heftigs of naars of verdrietigs in mijn leven gebeurt, dan wil ik daar iets over maken’, vertelde Vogel aan tafel bij Twan Huys. ‘Zodat het nog ergens zin heeft gehad wat er is gebeurd. Ik zou ook heel graag een film willen maken over het verlies van een kindje.’

Steun en liefde

De actrice en regisseur wil dat het verhaal ook de positieve aspecten van zo’n vreselijke gebeurtenis belicht. ‘We hebben zoveel steun en liefde van andere mensen ontvangen’, noemt ze als voorbeeld. Bovendien zijn Melchior en ik door wat we hebben meegemaakt dichter naar elkaar toe gegroeid. Ook die kanten van het verdriet wil ik in zo’n film belichten.’

Bespreekbaar maken

Hoewel Sanne lang heeft getwijfeld of ze het nieuws naar buiten wilde brengen, besloot ze het toch te doen. Mét een reden: ‘Inmiddels weet ik dat heel veel zwangerschappen mislopen en dat hier weinig over gesproken wordt’, schreef ze bij de bekendmaking van het grote verlies. ‘Dat vind ik gek, het is belangrijk erover te praten, om zo’n groot verlies een plekje te kunnen geven. Maar op de een of andere manier is het een taboe en is verdriet een emotie waar mensen zich voor schamen.’

Bron: ANP | Beeld: ANP