Sanny Verhoeven in gesprek met Vreneli Stadelmaier: waarom vrouwen zichzelf klein houden

Hoewel er vandaag de dag meer meiden dan jongens van de universiteit afstuderen (en met betere cijfers), zie je daar weinig van terug bij bedrijven en instellingen. Daar wil loopbaancoachVreneli Stadelmaier verandering in brengen!

Het heeft voor een groot deel te maken met mindset en jezelf laten zien, vertelt Vreneli tegen Sanny Verhoeven. En juist dát vinden vrouwen vaak lastig, want je kop boven het maaiveld uitsteken ‘voelt niet veilig’. Waar komt deze universele vrouwen mindset vandaan? En wat kunnen we eraan doen? Je ziet het in dit interview dat op een warme middag in Weesp bij She Consult – opgericht door Vreneli – plaatsvond.

