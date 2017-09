Sanny Verhoeven meets Nupur Kohli: Hoe doet zij het?

Nupur Kohli (27) is jeugdarts, auteur, consultant én internationaal spreker. Wereldwijd geeft ze lezingen en TEDxTalks over stress en productiviteit. Nupur: ‘Stress herkennen is lastig. Maar van stress kun je ook een kracht maken.’

Je weet alles over stress en productiviteit. Hoe is die interesse ontstaan?

‘Toen ik acht jaar geleden Geneeskunde studeerde, merkte ik dat mijn medestudenten moeite hadden om hun eigen stressklachten te herkennen. Ik zag het zoveel om me heen, inclusief bij mezelf, dat ik dacht: hoe kan ik mensen helpen die hun eigen stress symptomen niet herkennen? Hoe kan ik ze laten zien dat je van stress ook een kracht kunt maken? Voor mijn onderzoek heb ik verschillende wereldleiders geïnterviewd, literatuuronderzoek gedaan en mijn eigen ervaring gebruikt.’

Wat vind je zelf het meest opvallende resultaat?

‘Veel mensen denken dat stress alleen te maken heeft met wat er in je hoofd omgaat. Maar dat is niet het enige. Het heeft ook te maken met met je voeding, de manier waarop jij je tijd indeelt, communicatie en samenwerking met anderen. Alleen maar werken aan wat er in je hoofd gebeurt, is dus niet de oplossing. Op het moment dat het goed met je gaat, is het belangrijk om te weten wat stress met je kan doen, en hoe je het kunt vermijden. Ook om de mensen in je omgeving te helpen die er last van hebben.’

Je stelt ook dat stress niet per se slecht voor je hoeft te zijn. Vertel…

‘Om optimaal te presteren heb je een dosis gezonde spanning nodig. Vergelijk het met het enthousiasme dat je voelt wanneer je een nieuw project start of de spanning die je voelt vlak voordat je een wedstrijd gaat spelen. Gezonde spanning zorgt er voor een korte periode voor dat je op scherp staat om te presteren. Het wordt pas gevaarlijk als die spanning heel lang aanwezig is, en je die niet meer onder controle kunt houden.’

Wanneer weet je dat jij je maximale stresslevel hebt bereikt?

‘Als het je niet meer lukt om te slapen. Of als de stress je vaker op de dag overvalt en je momenten hebt dat het even helemaal niet meer weet. Praat erover met mensen om je heen. Kom je er niet uit? Zoek dan professionele hulp.’

Wat zijn de beste anti-stresstips die je ambitieuze vrouwen kunt geven?

‘Er is niet één perfecte manier. Bij iedereen past weer een andere aanpak. Wat sowieso helpt is kleine momenten op de dag vinden waarop je even kunt ontspannen. Je gedachten op nul zetten door bijvoorbeeld een wandeling te maken, een warme kop thee te drinken en even uit het raam te staren. Verder is het belangrijk om na een drukke dag je stressniveau geleidelijk te laten dalen. Het gaat erom dat je fysiek nog even bezig bent. Eerst nog even de afwas doen of koken, kan al genoeg zijn. Als je namelijk meteen van superdruk naar heel rustig gaat, is er een grote kans dat er nog 1001 gedachtes door je hoofd schieten en je helemaal niet relaxed op die bank kan zitten. Afbouwen is dus een must.’

Hoe zorg jij er zelf voor dat je overvolle agenda jou geen stress bezorgt?

‘Ik weet op welke momenten ik ‘nee’ moet zeggen. Daarbij is het heel belangrijk dat ik me daar vervolgens niet schuldig over voel. Ik heb ook geleerd om mezelf niet te vergelijken met anderen. Iedereen kan namelijk weer een andere hoeveelheid werk aan. Als ik een rustmoment nodig heb, helpt het me ook vaak om even mijn telefoon uit te zetten. Ook wandelen werkt perfect. Al is het maar een paar keer heen en weer lopen in mijn kantoor. Mediteren helpt ook.’

Je bent uitgeroepen tot Most Inspiring Woman of the Netherlands, en won vorig jaar een VIVA400 award. Wat zie je verder als hoogtepunt in je carrière?

‘Dat ik inmiddels twee keer een TEDxTalk heb mogen geven en daardoor wereldwijd mijn boodschap kan delen. En het feit dat ik al op deze leeftijd een boek heb mogen schrijven, vind ik heel bijzonder. Alleen al doordat ik tijdens het schrijven veel over mezelf heb geleerd. Ik weet nu wat ik wil in mijn leven, en wat ik kan doen om mijn eigen gezondheid te verbeteren.’

Waar word je echt gelukkig van?

‘Van kleine dingen zoals bloemen, als het kan haal ik wekelijks een verse bos. En van lachen. Onbewust lach je eigenlijk niet zoveel op een dag. Ik probeer dagelijks iets te zoeken wat me hardop laat lachen: van grappige filmpjes en leuke mensen tot lachyoga.’

Wat zijn voor jou dé geluksmomentjes in je werk?

‘Als jeugdarts werk ik veel met kinderen. Als het lukt om een connectie te maken zonder dat ze bang voor me zijn, doe ik iets goed. Verder maakt het mij gelukkig om de kennis die ik heb op een originele manier te delen via mijn lezingen.’

Wat zijn je dromen?

‘Nog meer succesvolle boeken schrijven, en op nog grotere wereldpodia spreken, zoals de VN-wereldvergadering. Mijn droom op persoonlijk vlak is dat ik gelukkig kan zijn met wie ik ben.’

Sanny zoekt geluk spreekt voor VIVA 400 met Nupur. Je bekijkt het filmpje hieronder. Sanny over het interview: ‘Ik vind Nupur een bijzonder eigen mens, zo rete ambitieus kom je ze niet vaak tegen. Ze is al arts en wilde ook nog eens spreker worden, dus stond ze op haar 23e (!) al op TEDx haar verhaal te doen. Ze doet alles op haar eigen manier. Zo zit ze in een heel wetenschappelijke wereld maar met haar provocerende opmerkingen en lachtherapie grapjes haalt ze haar publiek direct uit hun vaste patroon. Heel verrassend.’