Say what? Lize en Ken deden bijna mee aan Temptation VIPS

We moeten het de productie van Temptation Island Vips absoluut nageven: ze hebben hun stinkende best gedaan om er een spannend seizoen van te maken. Naast Rosanna en Niels toverden ze afgelopen weken ook plots ex-verleiders Zwanetta en Alex uit de hoge hoed voor wat meer sensatie. En dat is nog niet alles. Ook Lize en Ken zouden bijna hebben meegedaan aan het programma.

Lize, die destijds met Jefferson naar Temptation Island vertrok, en Ken zijn nog altijd samen. Het leek de programmamakers daarom een goed idee om hen dit jaar als koppel mee te laten doen aan Temptation Island Vips. Ex-verleider Ken zag zich zelf al zitten, op de playa del Mexico met een cocktail in de hand. Maar het was Lize die een tweede deelname niet zag zitten.

Daarover zegt Ken nu: ‘Het is beter van niet, anders blijven we straks voor altijd Lize en Ken uit Temptation.’ Of ze het huidige seizoen kijken? Ja zeker. ‘Toen ik die eerste afleveringen van VIPS zag, was het eerste wat ik dacht: mag ik terug?, aldus Ken.