Say whut? Farrah Abraham ziet mogelijk celstraf van 1,5 jaar tegemoet

Farrah Abrahams kennen we allemaal van Teen Mom OG, maar inmiddels staat de reality-ster ook om heel andere redenen bekend. Lees: cosmetische chirurgie, porno, de make-up van haar 9-jarig dochtertje en haar hysterische woede-uitbarstingen. Die laatste categorie kan haar wellicht de kop kosten, want er hangt een celstraf van anderhalf jaar boven het hoofd van de vurige Farrah.

Dat komt hierdoor: afgelopen maand werd Farrah Abrahams vriendelijk verzocht om het Beverly Hills Hotel te verlaten nadat zij verbaal ruzie zou hebben gemaakt met een aantal hotelgasten. Toen Farrah opnieuw probeerde het hotel binnen te komen, werd ze geweigerd door de beveiliging. Daarop zou Farrah de beveiliger hebben geslagen in het gezicht en hem bij zijn oor hebben beetgepakt. De 27-jarige reality-ster werd hierop gearresteerd en mocht kort daarna naar weer naar huis. Inmiddels is de datum van de naderende rechtszaak bekendgemaakt: op 13 augustus zal de rechter uitspraak doen over haar straf.

