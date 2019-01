Say whut?! MTV Cribs blijkt een grote leugen te zijn geweest

In tijden van Instagram met al haar filters, poses en staged scenes verlangen we stiekem best terug naar de jaren 90 van MTV. Toen was alles nog echt. Reality tv was net in opkomst en what you see, is what you get was het motto. Daarom nam MTV – toen nog pionier op het gebied van de jeugd – je ook graag mee naar de huizen van alle celebs. MTV Cribs gaf de ultieme binnenkijker bij beroemdheden thuis en zoiets was nog niet eerder op televisie geweest. Maar nu blijkt het programma een grote farce.

Welcome to my crib

‘What’s up MTV, welcome to my crib’ was één van de populairste oneliners in de beginjaren van het nieuwe millennium. Die zin stond gelijk aan een beroemdheid met A-status, die daarmee een unieke binnenkijker in zijn/haar grandioze villa aankondigde. Want de sterren die meededen aan MTV Cribs, die hadden het goed voor elkaar.

Hun riante huizen waren vaak peperduur, voorzien van luxueuze speelkamers, fraaie keukenapparatuur en de nieuwste gadgets. Ja, als ster deed je maar wat graag mee aan MTV Cribs, want dat betekende dat je je zaken goed op orde had. Althans, voor één dag. Want nu, bijna 20 jaar na de eerste uitzending, blijkt alles nep en huurden beroemdheden de villa’s vaak voor slechts één dag om indruk te maken in het programma.

De eerste aflevering

In 2000 kreeg Ozzy Osbourne de eer om in de allereerste aflevering van het gloednieuwe programma de kijker rond te leiden in zijn prachtige villa in Los Angeles. Die uitzending bleek een schot in de roos. De kijkcijfers toonden aan dat dit exact was wat de jeugd van toen wilde zien. Al snel besloot MTV een hele serie eraan te wagen.

JoJo

Dat bijna geen enkele ster in het betreffende huis woonde, kwam vorige week aan het licht door zangeres JoJo. Zij bekende in een interview dat ze destijds het huis van haar opa had ‘geleend’ voor Cribs. ‘Ik was constant op tour, dus ik leefde eigenlijk in hotels en uit een reiskoffer. Dat was mijn huis niet, en dat waren niet mijn spullen. Alles was van mijn opa. En alles was dus ook gelogen,’ vertelde ze.

En dus ging er een balletje rollen. Al snel bleek dat de huizen die getoond werden in de reeks, in veel gevallen gewoon voor één dag werden gehuurd. Fake it till you make it, dat idee. Zo was het huis van rapper Ja Rule helemaal niet zijn eigendom, maar ging het om een pand dat de muzikant een dag ervoor gehuurd had om er een feestje te kunnen organiseren. De eigenaar van het huis diende klacht in toen de informatie hem ter ore kwam.

Ook bij Robbie Williams bleek de kijker om de tuin te zijn geleid. Meneer Williams gebruikte zelfs geen echt huis voor de opnames, maar een filmset, en huurde enkele acteurs in die zijn butlers moesten voorstellen. De volle koelkast was er slechts voor die dag neergezet. Vrij shocking, nietwaar? Rapper Redman wou dan wél weer zijn eigen huis gebruiken, maar werd naar eigen zeggen door MTV op de vingers getikt. ‘Ze wilden iets mooiers. Ze wilden een huis met een dubbele deur die ik kon openzwaaien. Mijn eigen woonst was veel kleiner, en ik had geen tijd om grondig te poetsen.’

Wagenpark

En what about al die luxueuze wagenparken dan? Als rapper telde je niet mee als je niet minstens vijf auto’s voor de deur had staan. Toch toch toch? Ook die auto’s bleken nep. De sportwagens waar 50 Cent in zijn episode mee uitpakte, bleken stuk voor stuk gehuurd te zijn. En ook onze jeugdliefde Bow Wow stelt ons teleur: ook bij hem waren alle auto’s gehuurd. Mehh, kunnen we dan helemaal niets meer geloven?

