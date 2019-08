Even kort over de jongeren die zelf ook bezorgd zijn over hun schermgebruik

Dat jongeren (te) veel tijd achter een scherm doorbrengen, is in tijden van Instagram, WhatsApp en Netflix eigenlijk niets nieuws. Maar wie had gedacht dat de jongeren zélf ook bezorgd zijn over hun schermgebruik? Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant.

Voor het onderzoek werden 569 thuiswonende kinderen en jongeren tussen de 10 en 22 jaar ondervraagd. Hieruit bleek dat jongeren gemiddeld 3 uur en 20 minuten per dag achter een scherm doorbrengen. Kritische nootje: deze drie uur en 20 minuten betreft alleen privégebruik. Het maken van huiswerk achter de laptop of het gebruik van bijvoorbeeld tablets op school is niet meegeteld.

Opvallend aan de enquête is dat zowel kinderen als hun ouders zijn ondervraagd. De meeste ouders vinden dat hun kind te lang achter een beeldscherm zit, maar verrassender is dat kinderen dat zelf ook vinden. Want nogmaals, wie had gedacht dat kinderen überhaupt nog kritisch kunnen kijken naar een leven zonder smartphone? Zelf vinden de tieners 2,5 uur per dag een verantwoorde schermtijd.

Daarnaast vinden bijna 7 op de 10 tieners het bovendien jammer dat er tegenwoordig minder buiten gespeeld wordt (makes us sad).

Hulp is nodig

