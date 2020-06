Scherp blijven tijdens het thuiswerken? Zo lukt het je

Onderweg naar kantoor kom je misschien op een hoop nieuwe ideeën. Maar doordat je bij het thuiswerken nu eenmaal, ja, thuis zit, kunnen de dagen behoorlijk op elkaar gaan lijken. Zo lukt het je om toch scherp te blijven in je home office.

Lees ook:

De thuiswerk-etiquette: onverzorgd in videocalls verschijnen kan écht niet

Wanneer je vastloopt, kan het helpen om alles wat er in je hoofd omgaat eens op papier te zetten. Misschien heb je aan het begin nog geen specifiek idee, maar als je jezelf verplicht om alles neer te pennen wat in je opkomt, kan het je creativiteit zeker ten goede komen. Je zult merken dat na een tijd steeds specifiekere woorden in je notitieboek komen te staan en hee, daar is je geweldige nieuwe plan.

Scherp blijven thuiswerken

Als je merkt dat je telefoon je grootste vijand is tijdens het thuiswerken, dan kun je ‘m natuurlijk in een andere kamer leggen. Werkt dat niet, dan zijn bepaalde apps een goede oplossing. Zo laat Forest (Stay Focused) bijvoorbeeld een boom groeien als jij je mobiel niet aanraakt. En je wil dit mooie proces niet onderbreken, toch?

Storm is coming

Het kan ook dat je helemaal vastloopt door een bepaald probleem. Maak dan kennis met mindstorming: schrijf het issue op en kom vervolgens met 20 oplossingen die elk uniek zijn. Je zult zien dat je tot vijf nog wel kunt geraken, maar dat je daarna al flink je hersenen moet laten kraken. En dát is nu net de bedoeling aan deze methode: je leert zo probleemoplossend denken en zo wordt het later easy peasy lemon squeezy om dat brandje te blussen op werk.

Move over Bob Ross

Misschien zijn woorden nu eenmaal niet je sterkste kant of werk je sowieso liever met je handen. Dan kun je met sketchnoting ook tot nieuwe inzichten komen. Hierbij probeer je jouw boodschap over te brengen in bijvoorbeeld kleine tekeningetjes. Doordat je rechter hersenhelft geactiveerd wordt, zal je brein nieuwe verbindingen leggen én dat helpt weer om tot verfrissende ideeën te komen.

Schermen weg

Je hebt misschien bijna vierkante ogen van continu naar een scherm kijken (jahaa, mam). Breek dan ook even los van je laptop en ga iets doen waarbij je geen technologie nodig hebt. Denk aan iets opruimen, wandelen of bak voor de afwisseling eens een bananenbrood. Teveel bezig zijn achter je computer of telefoon kan namelijk zorgen voor meer stress en angst en het komt ook je focus niet ten goede. Zo lukt het je dus wel om scherp te blijven tijdens het thuiswerken!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash