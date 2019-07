Schokkend: in 2050 ‘suptropisch’ warm in Londen door klimaatopwarming

De aarde warmt op. Al is nog steeds niet iedereen doordrongen van de ernst. Trump beweerde tot 2018 dat de klimaatverandering een verzinsel zou zijn, waarna hij zijn koers wijzigde en aankondigde dat de opwarming een feit is (hey, hoe zou dat nou komen), maar dat het hele geval zichzelf wel op zou lossen. Zucht.

Hoe zo’n opwarming eruit zou zien wordt door dit onderzoek in beeld gebracht. Het laat de stijging in graden van een aantal steden in 2050 zien, tijdens de warmste maand in dat land. De Sloveense hoofdstad Ljubljana piekt met plus 8 graden Celsius. Een stad als Delhi stijgt minder snel, maar met een gemiddelde (!) temperatuur van 40 graden is het de vraag of het nog leefbaar zou zijn in de stad.

‘Subtropisch’ Londen

In Londen zou het in juli gemiddeld 24 graden zijn, een stijging van bijna 6 graden, wat volgens het onderzoek droogte zou kunnen veroorzaken. Ook is het gek om te bedenken dat Londen dan even heet zal gaan aanvoelen als dat Barcelona nu doet in de zomer. Hieronder vind je de grafiek met alle steden die zijn opgesomd.

According to a new study, London could feel as hot as Barcelona and Seattle as warm as San Francisco by 2050. https://t.co/jW789sV3DF #climatechange #climate PLOSONE — ECON (@ECON_cl) 15 juli 2019

Bron: Welingelichtekringen.nl | Beeld: iStock

