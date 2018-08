Schokkend: Nederlanders willen per se wifi op vakantie

Een tijdje terug schreven we over het schokkende feit dat steeds meer werkgevers bereikbaarheid verwachten tijdens de vakantie van hun werknemers. Tele2 concludeerde toen dat bijna de helft (!) van de werknemers tussen de 18 en 65 jaar zich hierdoor ‘geleefd’ voelt. Nu blijkt uit nieuw onderzoek van Linksys dat we de oorzaak van dat geleefde gevoel op vakantie geheel zelf in stand houden: de beschikbaarheid van wifi is namelijk een dealbreaker bij vakantieboekingen voor Nederlanders.

Geen wifi, geen boeking

Uit het onderzoek van Linksys onder 8.000 consumenten in Europa blijkt dat veel mensen op vakantie net zo verbonden willen zijn als thuis. Maar liefst 64,5% van de respondenten geeft aan dat geen toegang tot wifi van invloed is op de keuze van hun vakantieverblijf. En daar zijn we stellig in: 19,9% zal op basis hiervan namelijk een ander verblijf kiezen, en 25,8% geeft aan een sterke overweging te maken om iets anders te boeken. Vooral gezinnen met kinderen houden voet bij stuk: voor 77% is wifi een must. Run je een Airbnb, bed & breakfast, hotel of verhuur je een vakantiehuis? Dan is het dus wijsheid om te investeren in een goede wifi-verbinding.

Digitale detox

Hoe zit dat dan met een digitale detox waar we zo vaak over lezen? We lezen over zen zijn, onthaasten en offline gaan als we op vakantie gaan om tot onszelf te komen. Dat is tenslotte wat je coole, wanderlustige vrienden op hun wereldreizen doen, nietwaar? Maar wacht eens even… Wie plaatsen al die prachtige reisselfies op Facebook en Instagram, waardoor je ook de reiskriebels krijgt? Ja. Inderdaad. Uit de enquête van Linksys blijkt dat al die mensen eigenlijk helemaal niet offline gaan.

63% van Nederlandse vakantiegangers die buiten Europa reizen, geeft aan dat het hebben van wifi-toegang nog steeds belangrijk is. We gaan dus eigenlijk helemaal niet offline en zien wifi steeds meer als een basisbehoefte.

Out Of Office

Als offline gaan er niet meer bij is, hoe kun je dan dat ‘geleefde gevoel’ verminderen? Stap 1: een goede Out Of Office schrijven, met daarin duidelijke afspraken en kaders. Hierin creëer je niet alleen duidelijkheid naar je werkgever, collega’s en eventuele klanten en relaties, maar ook naar jezelf. En een Out Of Office hoeft al lang niet meer saai en formeel te zijn; wij hebben de leukste hier voor je opgeschreven.

