Schokkend verhaal: ex van overleden Love Island-deelneemster ook dood aangetroffen

Sophie Gradon, bekend van Love Island, overleed 20 juni op 32-jarige leeftijd. De Engelse media spraken over zelfdoding. Nu, slechts drie weken later, is ook haar vriend Aaron Armstrong overleden. Ook hij zou zichzelf van het leven beroofd hebben.

Veel is er niet bekend over Aaron Armstrong, behalve dat hij sinds een tijdje samen was met Sophie Gradon. Zij vergaarde internationale roem door haar deelname aan Love Island. Toen zij op 20 juni dood werd aangetroffen in het huis van haar ouders bleek al snel dat er geen sprake was van verdachte omstandigheden. Vorig jaar september liet Gradon weten dat ze last had van heftige depressies. Dat nieuws kwam toen vlak na het overlijden van een van haar beste vrienden, Paul Burns, die plotseling overleed op 37-jarige leeftijd.

Nu, amper drie weken later, is ook Aaron Armstrong dood aangetroffen. Zijn lichaam werd dinsdagmiddag gevonden in zijn appartement in Engeland. Ook hier gaat de politie niet uit van een misdrijf. Sinds het overlijden van Sophie deelde Aaron veel foto’s van haar en hem op Instagram. De foto’s waren voorzien van uitgebreide bijschriften met liefdesverklaringen naar zijn overleden vriendin en hoezeer hij haar mistte.

Enkele uren voor hij werd gevonden, deelde Aaron zelfs nog een foto van hem en Sophie. Hij schreef daarbij: ‘Ik zou willen dat ik je de hele dag kon knuffelen. Ik mis je zo erg, Sophie. Er gaat geen minuut voorbij dat ik die mooie glimlach van jou niet voor mij zie. Alle dagen die we samen waren, waren geweldig en ik wil ze terug. Ik hou van jou prinses.’