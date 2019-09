Science says: meer dan de helft van de Nederlanders heeft weleens geldzorgen

Money matters! De huur moet betaald worden, boodschappen worden gehaald en – als het even kan – moet je een nieuwe herfstgarderobe hebben. Máár alles kost geld. Met kopzorgen als (mogelijk) resultaat. Het goede nieuws, je bent niet de enige. Meer dan de helft van de Nederlands deelt deze zorgen.

Uit onderzoek van de mobiele bank N26 is gebleken dat een meerderheid van de Nederlanders, maar liefst 61,2 procent, zich minstens één keer per maand zorgen maakt over geld. Waarschijnlijk rond de 15e van de maand? Enne, hiervan geeft zelfs een kwart (22,4%) aan zich wekelijks ongerust te voelen over hun financiële situatie. Niet zo best dus.

Check jij soms bewust je saldo niet? Je bent – opnieuw – niet alleen. Één op de vijf Nederlanders doet dit ook niet. Je saldo niet te checken, zou extra stress voorkomen. Wél onhandig als je bij de Starbucks in de rij staat en denkt dat je die chai latte kunt kopen, maar dat toch niet het geval is…

Slaapproblemen

Deze financiële onrust gaat je niet in de koude kleren zitten. Heeft een (grote) impact op je fysieke én mentale gesteldheid. Zo geeft 33,2% van de onderzochte mensen aan dat deze onzekerheden hun slaapkwaliteit beïnvloedt. Een kwart (25,9%) geeft zelfs aan dat het op werk en privé voor een verlaagd concentratievermogen zorgt.

Grote uitgaves

Ook kwam in het onderzoek naar voren dat er een aantal grote uitgaves zijn die Nederlanders om financiële redenen vermijden. Dit is de top vijf:

1. Een grote (lees: lange, verre) reis maken

2. Een huis kopen

3. Een (nieuwe) studie doen

4. Met gezinsuitbreiding beginnen

5. Gaan trouwen (in het buitenland)

Tot slot: volgens het onderzoek gaven vooral millennials (leeftijdscategorie 25 – 34, dus ook de VIVA-vrouw) aan deze beslissingen uit te stellen tot een later moment.

Bron: N26 | Beeld: Getty Images

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.