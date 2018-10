Niet september is het nieuwe januari, maar oktober (en wel hierom)

Van september wordt vaak gezegd dat die maand geldt als het nieuwe januari. Na de zomer beginnen immers veel mensen met een nieuwe routine op school, studie of werk, dus waarom dan niet alsnog aan je goede voornemens beginnen? Nu zijn we een maand verder, het is 1 oktober, en zien we ook vandaag potentie om nog een eindsprint te trekken qua voornemens. Happy October!

Stoptober

Was jouw voornemen op 1 januari om te stoppen met roken? Dankzij Stoptober is 1 oktober uitgegroeid tot nieuw nationaal stopmoment, naast 1 januari. Stoptober is onder andere een initiatief van KWF Kankerbestrijding om mensen aan te sporen om te stoppen met roken. Het succes van Stoptober werkt als volgt: je meldt je aan via de website van Stoptober en downloadt de app. Daarin ontvang je dagelijks positieve berichten die je aanmoedigen en helpen om vol te houden om te stoppen met roken. Die ontvang je 28 dagen lang, om je zodoende van je rookverslaving af te halen. Google toont aan dat het aantal zoekopdrachten naar stoppen met roken in oktober het niveau van 1 januari heeft bereikt.

Ook stoptober voor niet-rokers

Maar ook als je niet rookt, kun je Stoptober natuurlijk omarmen om eindelijk eens daad bij het woord te voegen en aan de slag te gaan met je goede voornemens. Minder snoepen, minder alcohol drinken, minder instagrammen, de eerste stap is het allerbelangrijkste. Dus waarom begin je niet nú nú nú?

Bovendien moet je het niet zien als voornemens waar je ‘veel te laat mee begint.’ Je moet het juist zien als een opwarmertje voor de voornemens 2019 die komen gaan. Zo ben je hartstikke voorbereid en voel je geen druk of mislukking. Ga nu alvast op zoek naar dingen die je komend jaar wil veranderen, schrijf ze op en zet alvast kleine stapjes in de juiste richting. Zo neem je de tijd om te reflecteren en kun je ook beter vooruit kijken. Zelfontplooiing is de sleutel tot een leuker leven en ook handig: door de energie die je van je eigen happiness-project krijg, ben je de herfstdip die momenteel genadeloos toeslaat sowieso de baas.

Vergéét januari of september, oktober is de kick-off van je nieuwe leven!

