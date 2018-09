Serena Williams vs. de masculine tenniswereld: dit is hoe het ervoor staat

Zaterdagavond stond Serena Williams tegenover Naomi Osaka in de finale van US Open-vrouwenfinale in de Verenigde Staten. Serena kreeg drie keer een waarschuwing voor haar uitspattingen tegenover de scheidsrechter. Nu zet ze zich in voor gelijkheid op het tennisveld en kaart ze seksisme aan in de sportwereld.

Aan het begin van de tweede set ontving ze een waarschuwing omdat ze vanaf de tribune aanwijzingen zou hebben gekregen van haar coach Patrick Mouratoglou. Toen ze vervolgens haar racket op de grond gooide, kreeg ze nog een strafpunt. Serena schoot daarop uit haar slof. ‘Je bent een dief,’ zei ze tegen de scheidsrechter, waarna ze een derde waarschuwing kreeg en voor straf een game moest inleveren. En daar bleef het niet bij: de tennisspeelster mag ook nog eens 17.000 dollar (ruim 14.000 euro) ophoesten.

Vechten voor vrouwenrechten

Op en naast het veld kaartte Serena gisterenavond seksisme in de sportwereld aan. Zo zei ze: ‘Ik vecht hier voor vrouwenrechten, voor vrouwengelijkheid en voor allerlei andere dingen. Dat hij me om deze reden een game afpakt, geeft me het gevoel dat het hier om seksisme gaat.’ Na afloop van de wedstrijd greep Serena Williams het incident van Alizé Cornet aan. Zij kreeg een waarschuwing toen ze haar shirt tijdens een match omdraaide, omdat ze deze verkeerd aan had. Serena benadrukt: ‘Ik blijf vechten voor vrouwen en onze gelijke behandeling.’

Ongelijk behandeld

Serena krijgt steun van de Women’s Tennis Association voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het tennis. Zij vinden dat er geen verschillen moeten zitten tussen man of vrouw. ‘We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld en we vinden dat dit zaterdag niet het geval was.’

Naomi Osaka

Terwijl iedereen schrijft over de vete tussen Serena en de scheidsrechter, verliest de overwinning van de twintigjarige Naomi Osaka alle glans. Zij, al sinds haar vierde een tennisster met Serena Williams als grote inspiratiebron, is de eerste Japanse tennisser (man of vrouw) die een grand slam wint. Maar daar hoor je niemand over.

