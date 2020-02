Serena Williams start onderzoek naar de pay gap tussen mannen en vrouwen

Serena Williams maakt zich al jaren hard voor gelijke salarissen voor mannen en vrouwen. In samenwerking met Procter & Gamble’s Secret Deodorant start ze nu een onderzoek met als doel: gelijkheid voor vrouwen, onder andere als het gaat om salaris.

Serena Williams zet zich vaker in voor maatschappelijke kwesties. Zo bracht ze een ode aan vrouwelijk topsporters en spreekt ze openlijk over de seksistische uitspraken die ze naar haar hoofd kreeg.

Ongelijkheid

Serena en Procter & Gamble’s Secret Deodorant starten samen een onderzoek naar de pay gap tussen mannen en vrouwen. Secret zegt hierover tegen AdAge: ‘We willen vrouwen spreken die minder betaald krijgen dan mannen. We hebben ervoor gekozen om met Serena samen te werken, omdat zij door haar tenniscarrière precies weet wat het inhoudt om minder betaald te krijgen.’ Na hun onderzoek willen ze hun kennis gebruiken om de ongelijkheid in salarissen aan te pakken. En dat is hard nodig. Ook in Nederland verdienen vrouwen tot op heden minder dan mannen.

8% minder

Uit de meest recente cijfers van het Nationaal Salaris Onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld 8% (!) minder verdienen dan mannen. Ook zien mannen vaker een stijging in hun salaris in het afgelopen jaar. 61% van de mannen heeft loonsverhoging gehad, tegenover 52% van de vrouwen. Opmerkelijk is het percentage vrouwen dat een daling heeft gezien in haar salaris: 8,3% tegenover 5,5% van de mannen. De verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen lopen hoog op. Gemiddeld verdienen mannen € 5.000 per jaar meer dan vrouwen. Bij hoogopgeleiden kan dit verschil oplopen tot € 12.000 per jaar.

