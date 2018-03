8 films en series die je moét zien als je The Sinner gebingewatcht hebt

Voor degenen die alle afleveringen van The Sinner in één weekend hebben gekeken, kwam onlangs fantastisch nieuws: er komt namelijk een tweede seizoen van de serie aan. Kun je niet wachten? Niet erg, want er staan genoeg series op Netflix die minstens zo spannend zijn.

In The Sinner speelt Jessica Biel een moeder die zonder aanwijsbare reden een man neersteekt op het strand. Rechercheur Harry Ambrose duikt in de zaak en blijft graven totdat hij waarheid boven tafel heeft, want wát drijft een jonge vrouw er in vredesnaam toe om zomaar een man te doden?

Eén ding is zeker: de serie is spannend van begin tot eind, en zit vol onverwachte wendingen. Meer van dit zien? Dan moeten de onderstaande series direct aan jouw lijst worden toegevoegd.

1. Tabula Rasa

Net als in The Sinner speelt geheugenverlies een grote rol in deze Vlaamse serie. Annemie (Mie) D’Haeze heeft na een auto-ongeluk moeite met dingen onthouden. Zij is als laatste gezien met de vermiste Thomas de Geest, maar kan zich hier niks van herinneren. De zoektocht naar antwoorden levert een spannend verhaal op.

2. Dark

Niet alleen onze zuiderburen kunnen er wat van, ook onze buren op rechts hebben een fantastische serie gemaakt die je niet mag missen. Met een hoog horrorgehalte, dat wel, dus je moet ervan houden. In de serie wordt een kind vermist en dat leidt ertoe dat vier families op zoek gaan. Wat blijkt? Het is een schokkend mysterie dat zich uitstrekt over drie generaties.

3. Black Mirror

Als er een serie is die perfect is om met een man te kijken, is het Black Mirror wel. In iedere aflevering staat een ander – vrij bizar – onderwerp centraal, wat ieder seizoen weer zorgt voor een aantal verbazingwekkende maar fantastische korte ‘films’.

4. Hush

Deze film vertelt het verhaal van de dove Maddie, die ergens diep in het bos woont. In haar eentje. Hier werkt ze druk aan een opvolger van haar succesvolle eerste boek, totdat ze wordt verrast door een psychotische moordenaar die gemaskerd voor haar raam staat.

5. Mindhunter

Als een van de eersten proberen FBI-agenten Holden Ford en Bill Tench om seriemoordenaars te begrijpen door hun psyche te bestuderen. Hiermee willen ze namelijk de denkwijze van deze mensen boven tafel krijgen. De serie gaat misschien niet heel snel, maar dat betekent niet dat-ie er minder spannend op wordt.

6. Ozark

Word je al moe bij de gedachte dat je aan een serie moet beginnen die al zes seizoenen heeft? En je dus alles moet inhalen én de nodige cliffhangers tegenkomt? Ozark bestaat uit één seizoen van tien afleveringen waarin het hele verhaal wordt verteld. Het draait om een financieel adviseur die met zijn gezin van Chicago naar de Ozarks in Missouri verhuist. Hier moet-ie binnen vijf jaar 500 miljoen dollar witwassen voor een drugsbaas.

7. American Horror Story

American Horror Story vertelt het verhaal van de Harmons, een gezin dat bestaat uit vader Ben, moeder Vivien en dochter Violet. Ze verhuizen van Boston naar Los Angeles om oog in oog te komen staan met angsten uit het verleden.

8. Fargo

Het is niet gek als je de populaire serie Fargo al hebt gezien; hij heeft immers ook al drie seizoenen. Maar degenen die ‘m al gebingewatcht hebben, moeten het erover eens zijn dat Fargo hartstikke spannend is. Ieder seizoen heeft een op zichzelf staande verhaallijn, maar de stijl en insteek is vergelijkbaar.

9. Alias Grace

Net als Cora in The Sinner weet Grace Marks in Alias Grace niet waarom ze de moorden – op haar werkgever en zijn geliefde – heeft gepleegd waarvoor de veroordeeld is; ze kan zich er zelfs niets van herinneren. Wanneer ze vijftien jaar vastzit, schiet Simon Jordan te hulp. De psychiater doet er alles aan om Grace vrij te krijgen.

Productie Anouk de Boer | Beeld still uit aflevering