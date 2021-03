Volgens mannen zijn dít de 10 meest sexy beroepen voor vrouwen

Wie wilde er vroeger niet trouwen met de juf? Het was voor ieder jongetje zijn eerste liefde. En zelfs later op het schoolplein van de middelbare hadden sommige jongens nog wel eens een huge crush op een van hun vrouwelijke docenten. Mannen zullen daar ook altijd een zwak voor blijven hebben.

Niet echt een beroep. Maar wel heel populair bij de mannen. De student. Mannen vallen op ambitieuze en slimme vrouwen. Vrouwen die doorstuderen en steeds verder leren vinden ze heel aantrekkelijk. Misschien moet je toch maar aan die ene opleiding gaan beginnen dan, waar je al zo lang over na zit te denken.

Een ander beroep in dit lijstje van sexy beroepen is de logopedist. Je had het misschien niet helemaal verwacht, maar ook bij dit beroep moet je veel weten over spieren. Je hebt bij dit beroep heel veel kennis nodig over een specifiek vakgebied, en dat is voor mannen echt een turn-on.

8. Apotheker of dokter

We herkennen het allemaal wel, de mannenkwaaltjes. Hoofdpijn en auwtjes. Dan is er niks beters dan lekker vertroetelt te worden door je eigen vriendin. En dan is de professionele kennis van een apotheker of dokter hierbij zeker niet verkeerd. Mannen zijn gek op zorgzame vrouwen en kiezen dan ook vaak sneller voor een vrouw die in de zorg werkt. Dan zijn ze in ieder geval in goede handen.

9. Social ,edia manager

Een ander beroep dat mannen heel sexy vinden is social media manager. Niet alleen kunnen ze heel veel skills van je leren, ook hebben ze altijd een persoonlijke fotograaf bij zich. En over het salaris mogen social media managers zeker niet klagen. Ze verdienen meestal een hoop, doordat er in dit beroep nog niet heel veel van zijn. Ook vinden mannen het aantrekkelijk als je founder bent van je eigen social media bedrijf.

10. Model

Het gaat natuurlijk altijd om het innerlijk. Dat is het belangrijkste. Maar toch hoort het beroep model ook in dit lijstje. Mannen houden ervan om te kunnen pronken met hun knappe vriendin. Ook is het voor model makkelijk dat ze altijd al vrij snel goed op foto’s staan. Zijn ze daar in ieder geval geen uren mee bezig.