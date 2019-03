Shelly: ‘Ik durf er niet over te beginnen maar van binnen wordt ik opgevreten door twijfel en boosheid’

Shelly en Julia werken allebei voor een fotograaf. Ze zijn bijna even oud en doen hetzelfde werk. Toen Shelly een paar maanden geleden per ongeluk ontdekte dat Julia elke maand bijna 150 euro meer krijgt dan zij, was ze dan ook erg verbaasd. Ze durft er noch tegen haar baas noch tegen Julia over te beginnen, maar van binnen wordt ze opgevreten door twijfel en boosheid.

Shelly: ‘Een paar maanden geleden zocht ik iets op Julia’s bureau en toen viel mijn blik toevallig op Julia’s loonstrookje. Ik zat echt niet te snuffelen, maar dat briefje lag daar gewoon open en bloot en voor ik het wist, had ik het gelezen. Toen ontdekte ik dat Julia maar liefst 150 euro meer verdient dan ik, terwijl we hetzelfde aantal uren werken. Ik was heel verbaasd. Ik kon en kan geen enkele reden verzinnen waarom Julia meer zou moeten krijgen dan ik. Sterker nog, ik heb twee jaar meer ervaring. Dus eigenlijk zou ik meer moeten verdienen.

Ik vind het heel lastig om dit op tafel te leggen, want dan lijkt het of ik aan het snuffelen was en dat wil ik niet. Het gaat mij natuurlijk ook niets aan wat Julia verdient. Maar ik merk dat het wel iets met mijn werkhouding doet. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg boos en daardoor ben ik steeds minder gemotiveerd om mijn werk goed te doen. Julia is een schat en voorheen hielp ik haar graag, maar dat valt me steeds moeilijker. Ik hoor steeds een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: als ze meer verdient, moet ze ook maar wat harder werken. Heel kinderachtig, ik weet het.

Gister zei Ben, onze baas, dat hij Julia en mij wil spreken omdat we het laatste trimester onze targets niet hebben gehaald. Er zijn klachten over ons en hij wil graag weten wat er aan de hand is. Nou, dat weet ik wel, maar dat kan ik niet zeggen.’

Julia: ‘Ben, onze baas, heeft een bedrijf voor schoolfotografie. Hij stuurt de fotografen aan en Shelly en ik verwerken de bestellingen en handelen de klachten af. Shelly werkt hier vier jaar en ik ben er twee jaar geleden bij gekomen. Shelly is een hele leuke meid en we vormden altijd een keigoed team. Soms worden we overspoeld door mailtjes van ouders en schoolbesturen en dan is het flink aanpoten om alles weer weg te werken. Dan zetten we allebei onze turbo aan, zoals we het noemen, en werken door tot de mailbox weer leeg was. Nou ja, dat deden we.

Sinds een paar maanden zie ik dat Shelly steeds minder mailtjes verwerkt en dat ze klachten sowieso allemaal naar mij doorschuift. Ik begrijp niet waarom ze dat doet en eerlijk gezegd durf ik er ook niet naar te vragen. Ze heeft een soort schild opgetrokken. Het lijkt wel of ze boos op me is, alsof ik iets verkeerd heb gedaan. Ze kan soms zo bits reageren als ik iets zeg. Laatst maakte ze een opmerking over werkpaarden en luxepaarden waar ik niets van begreep. Ik vroeg wat ze bedoelde, maar dat wilde ze niet zeggen. Daarna hebben we in en gespannen stilte verder gewerkt, zo vreemd.

Door Shelly’s houding halen we onze targets niet meer en daardoor komen er steeds meer klachten. Zo veel dat het zelfs Ben is opgevallen. Daar wil hij morgen met ons over praten. Ik hoop dat Shelly dan zegt wat er aan de hand is, want op deze manier wil ik niet langer met haar samenwerken.’

De mediator: ‘Hoe willen jullie dit nu voor elkaar krijgen, met al die geheimen? Wel heel bijzonder dat jullie het alle twee voor je houden. En jullie baas vraagt zich af wat er gaande is. Het kost hem ook energie en de prestaties voor het bedrijf dalen. Wat nu? Wat willen jullie bereiken met dit gesprek? Ik ga er eigenlijk vanuit dat de lucht is geklaard als jullie geheimen op tafel liggen. Maar ergens zegt iets mij ook, heel diep van binnen, dat je het probleem dan nog niet uit de wereld is. Laten we eens kijken welke thema’s er zijn om te bespreken. Ik ga ze hier niet noemen omdat die thema’s voortkomen uit jullie gesprek. De loonopbouw bij het bedrijf zal een vast thema zijn. Laat je niet beperken tot 1 thema. Dat is denk ik het beste advies dat ik voor jullie gesprek kan geven.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

