De financiële situatie van een millennial is niet altijd even makkelijk. Net klaar met je studie, geen werk en dan al een studieschuld van duizenden euro’s. Nog een andere oorzaak waardoor we al vroeg financieel de mist in gaan: onze gebrekkige financiële administratie. Denk je nu: ‘Welke administratie? Alles wordt toch automatisch afgeschreven en gestort?’ Don’t worry. Je bent niet de enige. Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van de millennials worstelt met geldzaken.

Over millennials wordt vaak gezegd dat ze geen huis kunnen kopen omdat ze hun verdiende geld liever uitgeven aan toast met avocado, fruitbowls en lattes to go. Even langs de Starbucks, lekker lunchen of even snel dat leuke T-shirt halen. Al die kleine bedragen tikken behoorlijk aan. Het gaat zo makkelijk dat je bijna niet in de gaten hebt dat er toch wel veel geld verdwijnt van je rekening. En de millennial die wel een poging doet om te sparen, moet toch vaak halverwege kleine beetjes geld terugstorten naar de normale rekening.

3 tips om die rode cijfers tegen te gaan

Check je bankrekening regelmatig

Wanneer je je bankrekening vaak bekijkt zul, je merken dat je minder geld uitgeeft. Want al die lattes to go, croissantjes, tijdschriften, of andere onnodige dingen lijken misschien niet duur, maar al die bedragen bij elkaar lopen snel op. En, niet geheel onbelangrijk, zo kun je voorkomen dat je in het rood komt te staan. Maak een begroting

Het is een klusje, maar zeker de moeite waard. Zet al je uitgaven allemaal maar eens op een rijtje. Je verzekeringen, openbaar vervoer, de kapper, verjaardagscadeaus… Dankzij zo’n begroting check je makkelijk of je het red met je inkomsten. En ook belangrijk: zo weet je welk bedrag je overhoudt voor de leuke dingen. Zorg voor een spaarpotje

Om onverwachte tegenvallers op te vangen is het handig om een buffer achter de hand te hebben. Dan kom je niet in de problemen als je wasmachine of auto stuk gaat. Hoeveel dat spaarpotje moet zijn? Toch minstens 10% van je inkomen.

Raak je nu al in paniek bij het idee dat je een begroting moet maken? Bang om je saldo te checken en wil je liever niet weten wat je financiële status is? Maak kennis met het begrip FOFO.

Bron: HLN | Beeld: iStock