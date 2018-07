Shocking: Nieuw onderzoek wijst uit dat millennials liever cafeïne afzweren dan hun smartphone

Hoe graag we soms ook zouden willen, we kunnen niet langer ontkennen dat smartphones een MEGA groot onderdeel van ons leven zijn geworden. En juist die mate van gehechtheid -of zeg maar gerust verslaving- kan soms een beetje eng zijn. Shampoo, cafeïne, uit onderzoek blijkt dat we vrij veel zouden opofferen om onze smartphone binnen handbereik te houden.

Smartphones zijn net als super loyale huisdieren, of als een extra ledemaat en vastgegroeid aan onze handen. Vaak is het beeldscherm van je smartphone het laatste waarnaar je kijkt voor het slapengaan en het eerste dat je checkt wanneer je wakker wordt. Kampen we hier met een verslaving of is het een onschadelijk teken van de tijd waarin we leven? Nieuw onderzoek wijst uit dat er vrij veel dingen zijn die we zo zouden opgeven om onze smartphone binnen handbereik te houden. Kiezen tussen nooit meer shampoo of nooit meer een smartphone? Die keuze bleek heel snel gemaakt: nooit meer shampoo.

Dat klinkt vrij romantisch, maar is het dat wel? Het onderzoek, uitgevoerd door de mobiele app Visible, werd afgenomen onder 1.000 respondenten van 18 tot en met 35 jaar. 72 procent gaf aan dat ze bereid zijn hun telefoon één week op te geven, in plaats van hun huisdier één week afstaan. Hmm, dat geeft hoop.

Maar toch: 77 procent gaf aan bereid te zijn cafeïne op te geven als dat zou betekenen dat ze hun smartphone mogen houden. En 54 procent zou een hele maand geen Netflix verkiezen boven één week geen telefoon.

Gelukkig verkiezen we nog altijd hygiëne boven alles: 83 procent zou hun telefoon in plaats van hun tandenborstel opgeven voor één week. Wat zou jij kiezen?