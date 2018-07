Shocking: Steeds meer werkgevers verwachten beschikbaarheid tijdens vakantie

1 juni 2017, precies een jaar geleden, was een feestje voor iedereen met een databundel. Want vanaf dat moment werden de dataroamingkosten binnen Europa voorgoed verleden tijd. Gewoon internetten met je smartphone in het buitenland? Het kan sindsdien. Dat betekent ook dat we tijdens onze vakantie een heel stuk bereikbaarder zijn. Je mail checken voor werk? Geen probleem. Of toch wel een probleem? Uit onderzoek van Tele2 blijkt dat werkgevers steeds meer bereikbaarheid van hun werknemers tijdens hun vakantie verwachten.

Want doordat we altijd overal bereikbaar kunnen zijn, zijn we dat ook. Tele2 deed onderzoek onder ruim 1500 werkgevers en werknemers tussen de 18 en 65 jaar en concludeerde dat bijna de helft (!) van alle werknemers zich ‘geleefd’ voelt. De grote hoeveelheid mailtjes en telefoontjes stopt namelijk nooit en vooral millennials (50%) hebben hier last van.

57 procent van de werknemers heeft zelf invloed op de bereikbaarheid en dat blijkt een continue dilemma. In welke mate wil je ook tijdens je vakantie bereikbaar zijn voor je werkgever? ‘Uit staan’ is dus steeds lastiger, terwijl even offline zijn eerder niet zo belangrijk was als nu.

Uit het onderzoek blijkt dat ook de helft van werkend Nederland, zelfs als de Out of Office reply aan staat, geregeld werkmail checkt. Iets wat in stand wordt gehouden, gezien de verwachtingen van werkgevers en collega’s. Bijna de helft van de werkgevers verwacht namelijk dat werknemers e-mail blijven checken op vrije dagen en óók collega’s vertrouwen hierop (24%).

Wat je hier tegen kunt doen? Op voorhand duidelijke afspraken maken je werkgever of werknemer. Het stellen van duidelijke grenzen zorgt voor heldere verwachtingen, een win-win voor iedereen. Handige tool hierbij is een duidelijke Out of Office reply, want juist hier liggen kansen om duidelijkheid te verschaffen over de afwezigheid en even afstand te nemen van het werk. Happy holiday!