Lijkt ons nog een goede reden om te stoppen: sigaretten worden een stuk duurder

Mocht je nog twijfelen over je goede voornemens voor het nieuwe jaar om te stoppen met roken, wij hebben nog een reden voor je. Sigaretten worden namelijk een stuk duurder.

Een pakje van twintig sigaretten is over vier jaar zeker 49 cent duurder. Dat maakte staatssecretaris Menno Snel van Financiën dinsdag bekend in de Tweede Kamer. In 2018 wordt een pakje sigaretten zeventien cent duurder. Daarna stijgt de prijs ieder jaar, tot een pakje uiteindelijk 49 cent duurder is in 2021.

De accijnzen zullen met 41 cent stijgen, en daarop komt nog eens acht cent btw. Volgens secretaris Snel is een stijging van acht procent in vergelijking met de gemiddelde prijs van een pakje dit jaar. Per sigaret wordt er nu minimaal achttien cent belasting betaald.

Bron ANP | Beeld Shutterstock