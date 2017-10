Sigrid ten Napel: ‘Het mag niet de laatste keer zijn geweest dat we met dit team hebben samengewerkt’ (+ WIN Penoza V op dvd!)

Zondagavond kwam er een einde aan een tijdperk; de allerlaatste aflevering van Penoza werd uitgezonden. Wij spraken met Sigrid ten Napel over de populariteit van de serie, het feit dat het nu voorbij is en of er nu wel of niet een vervolg komt in de vorm van een film.

Had je ooit gedacht dat Penoza zo populair zou worden?

Sigrid: ‘Bij aanvang van het eerste seizoen – inmiddels ruim acht jaar geleden – wist geen van ons waar we aan begonnen. Sterker nog, we vormden een groep harde werkers met een visie die vooral gedreven was door wat we zelf vet vonden, haast zonder oog voor wat de kijker daarvan zou vinden. Dat het idee vervolgens aanslaat bij het publiek was natuurlijk een enorme bonus. Dat stelde ons tevens in staat Penoza verder te ontwikkelen in de vorm van de opeenvolgende seizoenen. Binnen Amsterdam heb ik het gevoel dat Penoza soms bijna tot cult-status wordt verheven; er zijn Penoza-shirts te koop en veel mensen blijken een bepaalde affiniteit met de karakters te hebben. Alsof we niet alleen een goede fictie serie afleveren, maar ook een afspiegeling van een zekere waarheid weten te treffen. En ja, daar horen natuurlijk selfies bij.’

Nu is er een einde gekomen aan de serie. Jammer, of is het ook wel goed zo?

‘Het besef dat dit zomaar eens het einde zou kunnen zijn dringt steeds meer tot me door. We keken laatst met de voltallige cast en crew de laatste twee afleveringen en toen ben ik zonder gedag te zeggen naar huis gegaan. Om op dat moment ‘doei’ te zeggen voelde te definitief. Ik hoop meer en meer dat de film toch door zal gaan. Afgelopen mei mag niet de laatste keer zijn geweest dat we met dit fantastische team hebben samengewerkt.’

Hoe staat het eigenlijk met de plannen voor de film?

‘Zoals ik al een beetje impliceerde is het dus nog niet zeker of de film er komt. Zelf heb ik er ook geen weet van wat voor verhaalvorm die dan aan zou nemen. Er zijn meerdere opties mogelijk. Vertelt de film wat er aan het hele gebeuren voorafging – in dat geval kunnen alle acteurs die het loodje hebben gelegd weer wederkeren, wat natuurlijk te gek zou zijn. Of is het een vervolg op het einde van seizoen vijf en gaan we verder waar we geëindigd zijn?’

Welk seizoen was voor jou het leukst om te spelen?

‘Lastige vraag. Ik ben geneigd te zeggen seizoen 1 en 2 vanwege de dusdanige afwisseling in scenes, als gevolg van de nogal onstuimige ontwikkeling van mijn karakter. Van depressief, naar verliefd op mijn oom, van kunstenares tot werken in een club met eerste liefdesrelatie tot gevolg, een overdosis drugs waarna opname in een inrichting noodzakelijk was. Anderzijds vond ik het toetreden van Storm in seizoen 3 weer voor een nieuwe wending zorgen. Ik was ineens puber af. Ik moet zeggen dat de laatste twee seizoenen me steeds meer vrijheid boden in het spelen, omdat ik zelf ouder werd en meer ervaring op had gedaan. Eigenlijk getuigt dit antwoord er een beetje van dat ik altijd heb genoten en ieder seizoen als heel bijzonder heb ervaren. Ik houd echt van Penoza.’

Denk je dat je zelf ook zo in de ban van Penoza zou zijn als je er geen rol in had?

‘Ik kan niet objectief zeggen wat ik van de serie zou vinden als ik er niet in zou spelen, ik ben echt te geindoctrineerd wat dat betreft. Verder kijk ik wel iedere aflevering terug. Dat is voor mij een soort zelfscholing. Klopt het wat ik op de set had bedacht, communiceert het ook op beeld of zat ik ernaast? Wat kan er beter?’

Ben je zelf ook een seriekijker eigenlijk?

‘Ik verdien een sticker als het aankomt op bingewatch-kwaliteiten, haha. Mijn lievelingsseries zijn Top of the Lake, Downton Abbey, The Bridge (niet de Amerikaanse) en Mad Men.

