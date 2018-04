Ben je single en wil je een weekendje weg? Dan zijn dit de beste steden voor een citytrip

Nu het zonnetje volop schijnt, beginnen naast de lentekriebels ook de vakantiekriebels vast weer te borrelen. Ben jij (pas) single en heb je zin in een weekendje weg? Deze steden zijn perfect voor solovermaak!

Weekendje voor jezelf

Eigenlijk zou iedereen zo nu en dan een weekendje weg moeten in haar eentje. Alleen reizen boost je zelfvertrouwen en staat je toe om alles op je eigen manier te ontdekken. Je hoeft geen rekening te houden met vriendinnen en kunt lekker doen wat je helemaal zelf wilt. Stiekem is dat best fijn! Maar niet elke stad is leuk om in je eentje te ontdekken. Tussen alle tortelduifjes in Parijs? Nee bedankt. Onderstaande steden zijn perfect voor solovermaak.

Stockholm, Zweden

De Zweedse hoofdstad is niet alleen prachtig om doorheen te struinen, maar ook vooruitstrevend op het gebied van mode, kunst en cultuur. Door alle mooie dingen om je heen vergeet je direct dat je alleen bent. Ook fijn: je kunt geweldig shoppen in Stockholm.

Aarhus, Denemarken

En we blijven nog even in Scandinavië. Aarhus is na Kopenhagen de grootste stad van Denemarken. Aarhus is overzichtelijk en compact, waardoor je niet snel zal verdwalen in je eentje. Door haar universiteit en gezellige kroegen is de stad zeer geliefd bij studenten, waardoor er een low key gezellige sfeer hangt. Oh, en Aarhus heeft naast het gezellige stadscentrum óók een strand én een prachtig bos. Perfect voor je me-time.

San Sebastian, Spanje

Deze stad in het noorden van Spanje heeft alles voor de vrolijke vrijgezel. Je kunt uren door de straatjes van de stad struinen, verschillende soorten tapas eten en lekker chillen op het strand. San Sebastian heeft een bruisend nachtleven en een heuse surfcultuur. Die combinatie zorgt voor gegarandeerd vermaak.

Milaan, Italië

Milaan is net als Aarhus: klein maar fijn. Het is als de Amsterdamse grachtengordel: je kunt niet heel veel verschillende kanten op. Je kunt in je eentje uren zoet zijn met mensen kijken op het terras.

Dublin, Ierland

Ieren zijn aardig, vriendelijk, gezellig en ontvangen je met open armen. Daarnaast kun je in Dublin goed borrelen, maar ook zeker goed fietsen in de stad. Fietsen staat gelijk aan Nederland, dus je voelt je direct thuis in je eentje!

Lille, Frankrijk

Shopaholics kunnen in Lille hun hart ophalen: van luxe warenhuizen tot aan kleine boetieks, je hebt hier voor ieder wat wils. Maar ook op andere vlakken heeft Lille genoeg te bieden. De stad heeft veel musea, waaronder het prachtige Palais des Beaux-Arts. En wat al helemaal fijn voor de soloreiziger is? Alles is op loopafstand.

Beeld: iStock