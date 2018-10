Sir yes sir! Eerste Kamer stemt in met dienstplicht voor vrouwen

Opmerkelijk nieuws van het thuisfront vandaag: de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor het invoeren van de dienstplicht voor vrouwen. Meisjes die volgend jaar zeventien worden, ontvangen een brief waarin staat dat ze dienstplichtig zijn.

Sir yes sir

Wees gerust en haal je 16-jarige nichtje maar weer achter het gordijn vandaan, want het gaat hier vooral om een symbolisch gebaar. Het wetsvoorstel is aangenomen zodat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen als het gaat om het verdedigen van Nederland.

Klein kansje

Vrouwen kunnen alleen worden opgeroepen voor hun dienstplicht als de dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd. Daar is momenteel geen sprake van. De dienstplicht is daarmee niet afgeschaft, maar soort van gepauzeerd. Sinds 1996 zijn er geen nieuwe dienstplichtigen opgeroepen en sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht dus opgeschort.

