Van de trappen bij het gemeentehuis tot aan de relingen van het station, alleen de ruigste kinderen van de klas durven er met hun skateboard van af te gaan. Skateboarders kennen geen angst, springen op hun board alsof het een roze wolk is en roetsjen als een raket over trottoirs en treden. Ja, skateboarders zijn stoere kerels. Zeker in 1970, toen er nog een (striktere) scheiding heerste tussen mannen- en vrouwensporten. En er was Peggy Oki.

Peggy Oki wie?

Het is niet gek dat de naam Peggy Oki je niets zegt. Want wie las er in 1970 het nieuws, laat staan nieuws over skateboarden? En toch is Peggy Oki vandaag de dag weer actueel. Waarom? Omdat skateboarden voor het eerst onderdeel uitmaakt van de Olympische Spelen bij de komende editie in 2020. En wat heeft Peggy Oki daarmee te maken? Als de term ‘girlboss’ in de jaren 70 had bestaan, was Peggy Oki een van de eersten die ‘m mocht dragen.

We nemen je even mee terug naar de zeventiger jaren. De plank op wieltjes maakte al sinds de jaren vijftig deel uit van het straatspeelgoed, maar ontpopte zich in de jaren zeventig als steeds serieuzere sport. Met grote dank aan de formatie ‘Z-Boys’, een skate-collectief dat een ware revolutie teweeg bracht. De Z-Boys hadden welgeteld een vrouwelijk lid: Peggy Oki.

Haar skatestijl, en die van de Z-Boys als geheel, was sierlijk, krachtig en ongekend. Te vergelijken met de moeiteloze stroom van een surfer op een golf. Overigens vormde surfen de basis van het team: ze kenden elkaar van het surfen op de golven van Zuid-Californië. Dat surfen op zee verplaatste zich naar het beton van verlaten schoolpleinen en leegstaande zwembaden. Over de Z-Boys was niet echt nagedacht. Ze deelden gewoon een passie voor hoogvliegende trucs. En juist deze trucs zouden al snel de skatewereld domineren.

Peggy tijdens de Del Mar Nationals in 1975

Peggy Oki en de Z-Boys vormden een kantelpunt in de sport. Een sport die toen al – en nu nog steeds – werd gedomineerd door mannen. Als enige meisje van het team wist Peggy indruk te maken door de eerste plaats in de freestyle voor dames bij de Del Mar Nationals in 1975 te veroveren. Het was de eerste wedstrijd waar de Z-Boys hun competitiedebuut maakte en Peggy Oki bleek een pionier in een team dat de sport toen al onherroepelijk aan het veranderen was.

Was Peggy daar destijds bewust mee bezig? Totaal niet. ‘Ik was bezig met iets dat ik super leuk vond om te doen. Ik hield echt van skateboarden, dus ik deed gewoon iets wat ik leuk vond. Zoiets als ‘oh jee, ik ben het enige meisje hier, waar zijn mijn vriendinnen’ dacht ik totaal niet. Ik stond er niet eens bij stil’, vertelt Peggy Oki nu, 44 jaar later, aan PopSugar.

Peggy was nog een tiener toen ze zich bij de Z-Boys aansloot, en ze wist niet beter. Ze was gewend zich te begeven in een sportlandschap dat meestal verstoken was van meisjes. ‘Ik reed rond op Schwimm-fietsen en crosste over vuilheuvels. Dat ik me begaf in een door mannen gedomineerde wereld was niet echt iets nieuws voor mij. We waren ook niet bezig om de sport te veranderen. We deden gewoon wat we leuk vonden, wilde steeds hoger van relingen springen en vooral heel veel plezier hebben.’

Olympische spelen

Sinds de revolutie die Peggy en haar team teweeg brachten, heeft skateboarden als sport niet stilgestaan. In 2020 maakt skateboarden haar debuut op de Olympische Spelen in Tokyo. Sporten als atletiek, judo, zwemmen en roeien zijn sinds jaar en dag niet weg te denken, maar toch vallen er ieder jaar sporten weg en komen er af en toe ook nieuwe sporten bij. Pas sinds Londen in 2012 maakt boksen voor vrouwen onderdeel uit van het programma en bij Rio de Janeiro in 2012 werden rugby en golf toegevoegd.

Hoe kijkt Peggy daar tegenaan? ‘Ik weet niet zeker wat het teweeg gaat brengen. Ik hoop dat mensen wat nieuwsgieriger worden en dat meer mensen na het zien van de trucs op de Olympische Spelen zullen denken: ‘hee wat leuk ik ga ook skateboarden.” Maar Peggy hoopt vooral dat jonge meisjes het skateboard oppakken. ‘Ik denk dat jonge meisjes moeten gaan skateboarden, of gewoon iets moeten doen dat hen leuk lijkt. Skateboarden kan iets magisch zijn en eigenlijk heeft het nog nooit uitgemaakt wie of welk geslacht het trucje doet.’

Ook Peggy’s eigen nalatenschap omvat inmiddels veel meer dan skateboarden. Ze is een gepassioneerd milieuactiviste die zich inzet voor de bescherming van orka’s, dolfijnen en walvissen. Hierover gaf ze zelfs een TED-talk in 2016. Daarnaast is ze een toegewijde veganist, een bergbeklimmer en een kunstenaar die die dolfijnen en walvissen op haar surfplanken schildert. Op 63-jarige leeftijd beoefent ze dagelijks yoga en vertelt ze: ‘Ik klim harder dan ooit.’

Bekijk hieronder de TED-talk van Peggy:

Bekijk hieronder de Z-Boys tijdens de Del Mar Nationals in 1975.

En zie hier Peggy’s gedachte over je steentje bijdragen in deze wereld.