Sparen. Zo’n typisch voorbeeld van iets wat we al jaren als goed voornemen hebben, maar wat gek genoeg op de achtergrond verdwijnt bij het zien van een tas of schoen. Slapend rijk worden, dát zou nog eens een uitkomst zijn. Goed nieuws, want met deze baan kan het.

Solliciteren maar, dus.

Ideale baan voor langslapers

Als je op jacht bent naar een nieuwe baan, snoozen jouw favoriete bezigheid is en je liever lui dan moe bent, hebben we de ideale job voor je gevonden. Het grootste Engelse beddenmerk Silentnight zoekt namelijk mensen die slapend rijk willen worden, en onder de wol willen kruipen om daar hun brood mee te verdienen. Saai? Misschien. Chill? Zonder twijfel. Werkstress? Dat sowieso níet.

Slapend rijk

Wat de functie dan precies inhoudt? Nou, het beddenmerk is op zoek naar een waar professioneel testteam, bestaande uit vijf mensen. Deze vijf werknemers vormen dan het zogenaamde Silentnight’s ‘pyjama army’, dat de nieuwste matrassen uitprobeert en voorziet van een mening en cijfer. Maar ook het beddengoed, de plaids en de kussenslopen mag je als tester voorzien van je ongezouten mening.

Netflixen onder werktijd

Als je één van de uitverkoren bent en mag deelnemen aan het Engelse pyjama leger, krijg je een heel pretpakket mee dat jij mag gaan testen. En alsof dat nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens een Netflix-account van het beddenmerk, aangezien de Britten willen voorkomen dat je je verveelt tijdens het uittesten van hun items.

Prima bijbaan

Ligt het lekker, kietelt de stof, krijg je last van je rug door het matras of heb je helemaal niet goed geslapen? Alle kleine details mag je als onderdeel van het team in kaart brengen, nadat je een nacht geslapen hebt. En voor die nacht krijg je dus gewoon betaald. Ongeveer 335 euro welteverstaan. Geen vetpot, maar ideaal als bijbaan wellicht waar je níet moe van wordt. Lijk dit je wel wat? Dan kun je hier solliciteren.

View this post on Instagram A post shared by Silentnight (@silentnightbeds)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Beautify. | Beeld: iStock