Sollicitatiegesprek op de planning? Deze slechte eigenschappen kun je beter niet noemen

Hoewel je niet zeker weet wat ze gaan vragen, wil je toch een aantal zaken voorbereiden. Zo ga je iets zekerder dat sollicitatiegesprek in én weet je al een beetje wat je moet gaan zeggen. Toch kun je deze slechte eigenschappen beter niet noemen.

Want dat die vraag gaat komen, daar kun je bijna gerust op zijn. Nu wil je natuurlijk niet een cliché antwoord geven – ik ben óntzettend perfectionistisch – maar jezelf wel nog steeds verkopen. Hoe doe je dat nu het beste?

Slechte eigenschappen sollicitatiegesprek

Nou, door niet al te specifiek te zijn. Ja, je bent misschien geen kei in Excel, maar daar valt aan te werken. Met deze vraag wil een potentiële werkgever polsen waarin jij je in het algemeen nog in kunt verbeteren. Noem dus een eigenschap op die niet per se slecht is voor de functie waarop je reageert. Ook is het wijsheid om een grapje in dit geval achterwege te laten. Ja, ja, we weten: het is juist makkelijk om het met humor op te lossen. Maar niet elke toekomstige baas weet dit te waarderen.

Druk, druk, druk

Het is ook verleidelijk om aan te geven dat je een echte workaholic bent. Zo laat je immers zien dat je jouw baan erg belangrijk vindt. Maar realiseer je ook dat een uitgeruste werknemer uiteindelijk meer waard is op de werkvloer. Zeker nu we meer thuiswerken is het niet de bedoeling dat je 24/7 bereikbaar bent. Tenminste, dat hopen we.

Slechte eigenschappen? Ik?

Niemand is perfect, dus zeggen dat je geen slechte eigenschappen hebt, is niet echt geloofwaardig. Ga eens diep na bij jezelf: kan het plannen en organiseren soms niet net wat strakker? Of wil je juist meer je woordje klaar hebben? Er is vást wel iets te vinden. Hoewel het wijs is om al van tevoren wat na te denken over je mogelijke antwoorden, is het wel het beste om je reactie spontaan te houden in het gesprek. En hee, loop je even vast, dan is dat ook geen ramp. Zenuwen horen er nu eenmaal bij.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash