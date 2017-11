Deze slimme mok houdt je koffie lekker warm

Er gaat niets boven een flinke mok hete koffie in de ochtend. Maar soms ben je zo druk met je make-up en kost het uitzoeken van je outfit zo veel tijd, dat je koffie koud is voordat je eraan toekomt.

The struggle is real, maar er is een oplossing voor dit probleem. Namelijk The Ember Mug: de mok die je koffie warm weet te houden dankzij slimme sensoren.

Zo werkt het

Je hoeft je koffie nooit meer uit te proesten wanneer je per ongeluk een slok van de afgekoelde drank neemt. The Ember Mug bevat vier sensoren die de temperatuur van je koffie meten. Deze geven een seintje aan de microprocessor onderin de mok wanneer de koffie niet meer op temperatuur is. Heeft-ie de gewenste temperatuur bereikt (deze kun je met behulp van een app bepalen en instellen), dan houdt de mok je drinken tot acht uur warm.

Niet goedkoop

Op de website kun je de mok bestellen, maar je moet er wel wat voor over hebben. Hij gaat namelijk voor 79,95 dollar (omgerekend zo’n 70 euro) over de digitale toonbank. Maarre, je kunt ‘m natuurlijk ook vullen met thee of warme chocolademelk dus multifunctioneel is-ie wel!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Popsugar, GVA.be | Beeld iStock