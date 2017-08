Slimmeriken opgelet: je kunt dit jaar meedoen aan De Slimste Mens

Wijsneuzen en wandelende encyclopedieën opgelet: tijdens een speciale Jubileumeditie van het programma De Slimste Mens kan ook jij deelnemen aan het programma. Je neemt het op tegen de slimste BN’ers van de afgelopen tien jaar. Durf jij het aan?

Het bekende programma bestaat alweer tien jaar, en speciaal om dat te vieren is deze Jubileumeditie in het leven geroepen. Kijkers van het programma kunnen dit jaar deelnemen, maar daarvoor moet je dus wél eerst een moeilijke quiz doorstaan.

Deze quiz kun je doen op de website van het KRO-NCRV-programma, waarmee je moet bewijzen dat je over een goed stel hersenen beschikt. Overleef je deze quiz en weet je zelfs de moeilijke puzzel te ontcijferen? Dan maak je kans op een uitnodiging om deel te nemen aan het programma.

Wie weet zit jij dus wel tegenover een van de winnaars van de afgelopen tien jaar in de studio! De speciale editie heet De slimsten vs de rest en is vanaf 11 december te zien op tv.

Beeld Sanoma Beeldbank