Sneeuwengelen 2.0: de snow face is nu de trend

Vroeger heb je vast weleens een sneeuwengel gemaakt: je gaat languit in de sneeuw liggen en maakt een wijd-sluitbeweging met je armen en benen. De sneeuwengel moet echter plaats maken voor een andere winterse trend, die net zo simpel is. Nu ga je alleen niet op je rug in de sneeuw liggen, maar op je buik. Je duwt je gezicht in de sneeuw en tada: een snow face!

Twitteraars en Instagramgebruikers hebben de trend inmiddels uitgeprobeerd en delen het resultaat online.

@SkyNews my daughters face in the snow. Imprinted until we took a picture and it came to life. She was totally amazed. Happy 9yr old with her art. @mk_citizen #snowface @NASA Looking at Mars pictures differently now pic.twitter.com/Bv7qOifSau

— Julie Pearl (@JulesPearl1) 10 december 2017