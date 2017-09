Wat trek je aan tijdens je sollicitatie? 5 stylingstips

Wil je weten hoe je overkomt op een potentiële toekomstige werkgever? Dan is het goed om na te denken over je eigen personal brand. Coach Sabina Weeda (39) van Tempo-Team geeft vijf nuttige stylingtips. Want ruim vijftig procent van het beeld dat mensen van je hebben, wordt bepaald door non-verbale aspecten (onder andere kleding dus).

Durf opgemerkt te worden

‘Onderscheidend zijn is niet alleen van belang voor je cv en motivatiebrief, maar óók als het gaat om de manier van jezelf presenteren. Non-verbale communicatie is namelijk net zo doorslaggevend tijdens de sollicitatieronde. Extra aandacht voor je outfit is dus een must. Benadruk vooral je persoonlijkheid en sterkte punten en kies kleding die goed past (geen knellende bloesjes). Door je goed te kleden, toon je zowel respect voor jezelf als voor je omgeving. Kortom: win-win.’

Draag kleding waarin je je lekker voelt

‘Het is belangrijk dat je je zelfverzekerd voelt en dat kan alleen in kleding die lekker zit. Ik zeg altijd: zie solliciteren als voor de eerste keer je schoonouders ontmoeten. Dan doe je qua outfit ook net even meer je best dan normaal, maar blijf je wie je bent. Laat kleding met opvallende designs en teksten voor deze gelegenheid liever wel in de kast hangen, dat leidt af.’

Kies voor de juiste kleur

‘Ruim 37 procent van de vrouwen stemt bewust haar kledingkleur af op het sollicitatiegesprek. Zwart en donkerblauw zijn vaak gekozen kleuren. Zwart wordt namelijk geassocieerd met een sterk, intelligent en zelfverzekerd type. Blauw met een teamspeler. Waar het mij om gaat is dat je niet kiest voor een kleur die associaties oproept, maar voor een kleur die goed bij je huid past. Een look die fris en stralend oogt, bepaalt of je er goed uitziet of niet. Kun je persoonlijk kledingadvies gebruiken? Kijk dan even op Huis van Werk, daar worden regelmatig stylingworkshops gehouden door styliste Edith Dohmen.’

Check de bedrijfsdresscode

‘Jezelf blijven is van belang, maar als je bij een organisatie solliciteert is het tevens goed om qua styling mee te gaan in de cultuur van het bedrijf. Bij een bank adviseer ik je bijvoorbeeld om je altijd zakelijk te kleden, terwijl je bij een creatief bureau veel minder formeel op gesprek kunt gaan. Probeer van te voren te achterhalen wat de dresscode is en geef daar je persoonlijke draai aan.’

Zorg dat je er (tot in detail) representatief uitziet

‘Het klinkt als een inkoppertje, maar het wordt vaker vergeten dan je denkt: representatief voor de dag komen. Draag dus niet te veel make-up en houd je parfum en sieraden subtiel. Poets je schoenen, strijk je kleren en verzorg je nagels. Én denk ook aan een nette tas. Kleine slordigheden kunnen namelijk de indruk achterlaten dat je op je werk ook niet secuur en netjes bent. Dat wil je niet, dus onthoud goed: je krijgt nooit een tweede kans voor je eerste indruk.’

