7 tips om je sollicitatiegesprek voor te bereiden

De basis voor een soepel sollicitatiegesprek is een goede voorbereiding. Maar hóe doe je dat? Coach Jeroen Hooghart (29) van Tempo-Team geeft tips waarmee je de kans vergoot om – na je indrukwekkende cv en motivatiebief – óók de gespreksronde door te komen.

VIVA samen met Tempo-Team

1. Ken de vacature

“Een open deur, maar toch goed om aan te stippen: ken de vacature waarop je solliciteert. Lees de profielbeschrijving voor je het gesprek ingaat nogmaals door, zodat het voor zowel jou als de werkgever duidelijk is wat er precies verwacht wordt. Heb je geen duidelijk beeld van wat de job concreet inhoudt? Vraag gerust vooraf een aanvulling op het functieprofiel op om misvattingen te voorkomen.”

2. Ken de organisatie

“Je kunt het beste cv hebben en de mooiste outfit aantrekken, maar als je je niet hebt verdiept in het bedrijf sta je 1-0 achter. Wees dus goed up-to-date over wat er in de organisatie speelt. Ook is het qua kledingkeuze voor je sollicitatiegesprek belangrijk dat je weet wat de cultuur is. Solliciteren op hippe sneakers in de advocatenwereld gaat ‘m niet worden, terwijl het juist in een creatieve cultuur wel geoorloofd is.”

3. Weet wie er tegenover je zit

“Als je een goede connectie wil maken met degene met wie je het sollicitatiegesprek hebt, zoek je hem vooraf op, op bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Instagram. Wie weet hebben jullie wel een gemeenschappelijke connectie en dat is dan meteen een leuke binnenkomer. Daarmee laat je ook meteen zien dat je geïnteresseerd en nieuwsgierig bent in je nieuwe potentiële collega.”

4. Oefen!

“Tijdens een gesprek wil je niet met je mond vol tanden staan, dus oefen het gesprek vooraf met een vriend, vriendin, coach van Huis van Werk of desnoods met jezelf in de spiegel. Beeld je in hoe je – nadat je het sollicitatiegesprek hebt gehad – het kantoorpand uitloopt. En stel jezelf de volgende vraag: wat heeft de potentiële werkgever van mij onthouden? Dit kun je vooraf sturen, door goed te bepalen welke indruk je wilt maken. Heb daarbij ook een duidelijk antwoord klaar op de vraag waarom je naar de baan bij het bedrijf solliciteert en waarom juist jij de geschikte kandidaat bent.” Bekijk in deze video wat Jeroen hierover zegt (en ontvang nog meer tips!):



5. Ken jezelf

“Het allerbelangrijkste: weet wat je wilt en kunt. Zodra je dit voor jezelf niet helder hebt, kun je de werkgever ook niet overtuigen van je kennis en kunde en dus jouw toegevoegde waarde voor het bedrijf. Stel jezelf de volgende vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Waar liggen m’n interesses? Wat zijn mijn talenten? Wat is m’n toegevoegde waarde aan het bedrijf? Waarin steek ik boven m’n collega’s en vrienden uit? Wat zijn m’n drie sterke- en ontwikkelingspunten? Zorg ervoor dat je 100% achter je antwoorden staat, want dan komt de motivatie pas over.”

6. Bereid vragen voor

“Een sollicitatiegesprek is tegenwoordig geen eenrichtingsverkeer waarbij de werkgever in charge is. Het is meer een kennismakingsgesprek waarbij er wordt gekeken of er een klik is en je als persoon goed binnen het team en de organisatie past. Andersom geldt hetzelfde. Schrijf dus gerust steekwoorden en vragen op in een notitieboek en neem die blocnote ook mee. Dit komt professioneel en oprecht geïnteresseerd over.”

7. Ga op tijd weg

“Ik hoef je niet te zeggen dat te laat komen not done is. Plan dus op tijd je route en zorg ervoor dat je tien minuten eerder bent. Dat zorgt er meteen voor dat je zelf ook (meer) ontspannen het gesprek ingaat.”

Wil je hulp of meer sollicitatietips om die nieuwe baan te bemachtigen? Ga naar de website van Tempo-Team.