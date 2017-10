Zo wordt je sollicitatiegesprek een succes

Nog liever een eerste date dan solliciteren? Je bent niet de enige. Het geeft stress én het is spannend. Coach Jeroen Hooghart (29) van Tempo Team geeft tips, waarmee je voor een verpletterende indruk zorgt tijdens het sollicitatiegesprek. Succes!

Weet welke vragen je kunt verwachten

“Een sollicitatiegesprek is qua emotie vergelijkbaar met een rijexamen of eerste kennismaking met je schoonfamilie. Dat heeft er alles mee te maken dat je getest wordt: ben jij namelijk dé ideale kandidaat? Geheid worden er vragen op je afgevuurd. Deze vragen mag je dan ook verwachten tijdens een sollicitatiegesprek: stel jezelf eens voor, wie ben je? Wat zijn je zwakke punten? Wat zijn je sterke punten? Waar ligt je ambitie? Waarom heb je voor deze baan gekozen? Wat maakt jou de ideale collega? Bereid je hier echt goed op voor. Hoe duidelijker (en concreter) je over komt, hoe minder moeite het kost om de werkgever te overtuigen dat jij de persoon bent die het bedrijf zoekt.”

Stuur het gesprek

“Wil je niet te lang in een moeilijk onderwerp blijven hangen? Probeer dan het gesprek zelf te sturen. Dit doe je door zelf een vraag te stellen en daarmee een onderwerp aan te snijden dat jou meer ligt. Stel open vragen, want daarmee wordt het sollicitatiegesprek daadwerkelijk een conversatie. Én schrijf vooraf gerust ook de vragen op die je tijdens het gesprek wil behandelen. Dit komt proactief, geïnteresseerd en oprecht over.”

Zenuwen? Blijf jezelf

“Emoties spelen de kop op als je iets spannend vindt. Vrouwen zijn tijdens een gesprek over het algemeen meer op hun hoede, nerveus en onzeker dan mannen. Die staan wat relaxter en energieker in een gesprek. No worries. Dat zenuwen soms de overhand nemen is niks mis mee, maar het kan wel onhandig zijn omdat het een gesprek beïnvloedt. Probeer het jezelf dus zo comfortabel mogelijk te maken door simpelweg jezelf te zijn. Tijdens het een gesprek is een werkgever vooral geïnteresseerd in de persoon achter het cv: wie ben je? Waar kom je graag? Wat zijn je hobby’s? Vertel dat, maar blijf zelf ook nieuwsgierig naar degene die tegenover je zit.”

Wees enthousiast

“Een positieve indruk achterlaten is wat je wil, dus wees enthousiast, eerlijk en nooit negatief. Let wel op dat je niet meteen het achterste van je tong laat zien. De beste houding noem ik altijd ‘gereserveerd joviaal’, want dat het professioneel blijft is heel belangrijk.”

Maak jezelf niet kleiner

“Jezelf kwetsbaar durven opstellen is goed, maar ga niet té ver door je eigen ruiten in te schieten. Zeg tijdens een gesprek dus nóóit: ‘Ik weet dat ik niet de juiste werkervaring heb voor deze functie…’ Je bent op sollicitatiegesprek omdat de werkgever al geïnteresseerd is in jou, dus is het ook aan hem of haar om te bepalen of de match er is.”

Doen!

“Bespreek je droombaan eens met anderen en spar gerust. Waar ligt je ambitie? Waar griezel je van? Tijdens een gesprek wil je namelijk niet met je mond vol tanden staan. Oefen het gesprek vooraf door middel van een rollenspel met je partner, vriend, vriendin of coach van Huis van Werk. Zo word je er gedreven in en kun je alles ook met plezier en overtuiging op anderen overbrengen. De indruk die mensen van je krijgen bepaal jij namelijk zelf. Wees je daarvan bewust!”

