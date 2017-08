Solliciteren? Zo wordt je cv een plaatje

Met een originele sollicitatie vergroot je de kans op een baan. Logisch, denk je, maar hóe spring je eruit? Coach Jeroen Hooghart (29) van Tempo-Team geeft advies. Acht tips om het beste uit je cv te halen.

VIVA samen met Tempo-Team

1. Verdiep je in het bedrijf

Niets zo vervelend als de plank misslaan. Verdiep je dus goed in de organisatiecultuur van het bedrijf en stem daar je cv en motivatiebrief op af. Bij een corporate organisatie ligt de traditionele manier van solliciteren – motivatiebrief en cv via de mail – voor de hand, maar bij een creatieve organisatie is het een betere keuze om origineler uit de hoek te komen (zie punt 8 ‘Video-cv’).

2. Hou het beknopt

Een werkgever wordt bedolven onder cv’s en motivatiebrieven. Regelmatig reageren honderd(en) mensen op één vacature. Een cv wordt daardoor niet volledig gelezen, maar in twintig seconden gescand. Houd dus maximaal twee A4’tjes aan. Eén pagina is nog beter.

3. Zorg voor structuur

Een cv moet makkelijk leesbaar zijn, dus overzicht is key. Vermijd lange lappen tekst, maar plaats bullets en kaders om zo helder mogelijk te beschrijven wáárom de vacature zo goed bij jou aansluit. Gebruik ook hyperlinks. Zo stuur je de recruiter direct naar je LinkedIn-profiel, blogs of online projecten.

4. Vermijd jeukwoorden

Belangrijk is dat een aantal woorden meteen opvalt. Dit zijn natuurlijk de competenties die perfect passen bij de vacature waarop jij solliciteert. Zet ‘Work Hard, Play Hard’, ‘9-tot-5-mentaliteit’ en ‘teamplayer’ niet in dat rijtje. Dit zijn jeukwoorden die het bij werkgevers niet goed doen.

5. Schrijf foutloos

Taal- en spelvauten kunnen écht niet. Laat je cv en brief altijd door iemand nalezen die goed is in spelling.

6. Laat jezelf zien

Solliciteren gaat niet alleen om wat je kunt, maar vooral om wíe je bent. Een match met nieuwe collega’s is belangrijk. Laat dus jezelf zien. Wie ben je? Waar kom je graag? Wat zijn je hobby’s? Benoem dit gerust onder het kopje nevenactiviteiten. En besteed ook aandacht aan je activiteiten naast je opleiding (als ze aansluiten bij de vacature). Heb je interessante bijbanen? Doe je vrijwilligerswerk? Op die manier toon je dat je enthousiast bent, iemand die initiatief durft te nemen.

7. Plaats een foto

Mits het een toegevoegde waarde heeft, is een foto een goed idee. Let wel: een professionele foto! Een vakantiekiekje pakt minder positief uit.

8. Maak een video

Wil je origineel uit de hoek komen? Presenteer jezelf dan via een video, want waar je cv de feiten voor je opsomt, laat de video zien wie je écht bent. Tempo-Team heeft de Red App gelanceerd, een handige tool waarmee je binnen no time een leuk filmpje van jezelf maakt. Download de Red App in de App Store of in Google play.

