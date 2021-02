Tijdens een sollicitatie wil je natuurlijk zo goed mogelijk uit de verf komen om die job binnen te slepen. Een goede voorbereiding is key, maar hier en daar de boel íets mooier maken dan het is kan soms geen kwaad. Deze leugentjes om bestwil mag je best vertellen om je kans op die baan te vergroten.

We gaan je niet vertellen om allerlei luchtkastelen te bouwen, en allerlei vaardigheden te noemen die je helemaal niet beschikt. Je wilt natuurlijk niet dat je je baas teleurstelt als je eenmaal aan het werk gaat. Maar soms kan de waarheid verdraaien geen kwaad: deze leugentjes om bestwil werken juist in je voordeel.

1. Je slechtste eigenschap mooier maken

In vrijwel ieder gesprek word er gevraagd jouw goede en slechte eigenschappen te vertellen. Eerlijkheid gaat boven alles, maar wanneer je té eerlijk bent kan dit soms averechts werken. Ben je heel vaak te laat en een echte uitsteller? Dan is het af te raden dit te noemen, want dan klink je niet écht als een betrouwbare werknemer.

Ik dat geval mag je best een klein leugentje om bestwil vertellen, en deze karaktereigenschap achterwege laten. Noem bijvoorbeeld een andere eigenschap die ook niet heel positief is, maar je in een minder slecht daglicht plaatst op de werkvloer.

2. Je interesses passender maken

Ook wordt er vaak gevraagd naar je hobby’s en interesses buiten de werkvloer. Nu is het zeker aan te raden om hier eerlijk over te zijn, maar een klein beetje inspelen op de hobby’s van je werknemer, of een hobby noemen die past bij de baan, is in dit geval aan te raden. Graag uit eten gaan is een heerlijke hobby, maar je kunt toch echt beter een passie noemen die beter aansluit op de functie waarop je solliciteert.

Ook hierbij geldt dat het niet handig is om iets te noemen wat je écht niet kunt en waarmee je later door de mand zou kunnen vallen. Maar zeggen dat je dol bent op puzzelen terwijl dit niet écht zo is, kan handig zijn bij bepaalde functies. Je toont hiermee bijvoorbeeld dat je oplossingsgericht denkt en niet snel bij de pakken neer gaat zitten. En dát zijn eigenschappen die zeer gewaardeerd worden.

3. Je laatste werkgever ophemelen

Hoe naar je ook bent weggegaan en hoe vervelend de sfeer bij je vorige baan ook was, tijdens een sollicitatiegesprek is het ten zeerste af te raden om je negatief over je laatste werkgever uit te laten. Je wil je potentiële toekomstige werkgever natuurlijk niet het idee geven dat je snel roddelt en onbetrouwbaar bent.

In dit geval komen leugentjes om bestwil ook goed van pas: laat de narigheid achterwege en vertel dat je toe was aan iets nieuws en dat het tijd was om jezelf te ontwikkelen. Dat maakt je een veel interessantere kandidaat!

Bron: Workjuice | Beeld: Getty