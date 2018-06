Sophie Röder (33) woont sinds drie jaar in Taghazout: ‘Als het even kan, ga ik surfen’

Sophie Röder (33) werd vier jaar geleden stapelverliefd op Taghazout: een klein Marokkaans surfparadijs met authentieke hippie vibes en heerlijke tajines.

Wat vind je het leukst hier?

‘Er komen mensen van over de hele wereld, een breed publiek van jong en oud. De lokale bevolking is gewend aan de hippies die in de jaren zestig kwamen en daardoor ook meer aan het toerisme. Taghazout ligt aan zee, dat zorgt voor een relaxte vibe. Daardoor heeft het een sfeertje dat anders is dan elders in Marokko.’

Hoe lang woon je in Marokko?

‘Ik ben hier drie jaar geleden fulltime komen wonen. In 2012 was ik voor het eerst in Taghazout om te leren surfen. Twee jaar later ontmoette ik mijn man, eigenaar van Hashpoint Surf Camp. Nu runnen we samen het surfhuis.’

Wat is typisch Taghazout?

‘Sinds de sixties trekt Taghazout veel ervaren surfers, want het heeft ontzettend goede golven. Maar inmiddels is ook yoga en skaten heel populair. Ik zie steeds meer beginnende surfers, backpackers en rondreizende toeristen op zoek naar bijzondere plekjes. Afgelopen winter is er een nieuw skatepark geopend dat door een grote groep vrijwilligers en crowdfunding tot stand kwam. Hier kom je niet alleen om te skaten, maar je hebt er ook prachtig uitzicht over zee.’

Hoe ziet je weekend eruit?

‘Als het even kan, ga ik surfen of wandelen met onze hond Roxy. Met een eigen bedrijf heb je vaak geen weekend, maar gelukkig vind ik doordeweeks altijd wel een gaatje om even snel het water in te duiken. Taghazout heeft geen bruisend uitgaansleven, mede omdat er geen alcohol wordt geschonken. Maar er worden in een aantal cafe’s wel open mic nights gehouden.’

Zee aan ideeën

La Source ‘Dit strand ligt in een kleine baai omringd door rotsen. Bij laagwater kun je langs de rotsen lopen en er zijn wat kleine grotten. Het ligt vlakbij de bekende surfspot Killer Point en iets buiten Taghazout, waardoor het wat intiemer voelt.’

‘Dit strand ligt in een kleine baai omringd door rotsen. Bij laagwater kun je langs de rotsen lopen en er zijn wat kleine grotten. Het ligt vlakbij de bekende surfspot Killer Point en iets buiten Taghazout, waardoor het wat intiemer voelt.’ Anchor point ‘De beste surfspot waar mensen van over de hele wereld van oktober tot april komen surfen. Dat is het hoogseizoen voor de surfcrowd, de golven zijn dan het meest consistent. Je kunt de surfers vanaf de rotsen goed zien en naast de surfspot ligt een strand waar je ook lekker in het zand kunt liggen.’

‘De beste surfspot waar mensen van over de hele wereld van oktober tot april komen surfen. Dat is het hoogseizoen voor de surfcrowd, de golven zijn dan het meest consistent. Je kunt de surfers vanaf de rotsen goed zien en naast de surfspot ligt een strand waar je ook lekker in het zand kunt liggen.’ Panorama beach ‘Perfect voor lange strandwandelingen. Na vijf kilometer ben je in het volgende dorpje Tamraght. Soms kom je op het strand mannen tegen met camel rides voor toeristen. Op sommige stranden lopen de kamelen in hordes, vaak zijn ze dan wel van iemand, alleen lopen ze in een groepje rond.’

‘Perfect voor lange strandwandelingen. Na vijf kilometer ben je in het volgende dorpje Tamraght. Soms kom je op het strand mannen tegen met camel rides voor toeristen. Op sommige stranden lopen de kamelen in hordes, vaak zijn ze dan wel van iemand, alleen lopen ze in een groepje rond.’ Tamraght Yoga Studio ‘Bij diverse surf camps wordt sunrise- en sunsetyoga aangeboden. Voor honderd dirham oftewel elf euro kun je aan een les meedoen. Zo ook bij ons op het dakterras. Wil je veel verschillende yogastijlen volgen? Een fijne yogastudio is Tamraght. Eigenaresse Sarah organiseert soms ook andere lessen, zo is er nu ballet voor beginners.’

Meer tips over Taghazout vind je in VIVA 26-2018. De editie ligt in de winkel t/m 3 juli. Je kunt het blad ook hieronder online bestellen.

Beeld: iStock